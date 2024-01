La UOC inaugura oficina a Sant Sebastià

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) inaugura el divendres 5 de juliol la seva primera oficina a Donostia per atendre els alumnes de la comunitat autònoma basca, el nombre dels quals s'ha incrementat un 300% els darrers cinc cursos. L'oficina estarà situada a l'Impact HUB Donostia, situat a l'edifici de Tabakalera, i «permetrà acostar la universitat a les empreses i institucions de Guipúscoa i contribuir a la millora personal i professional dels guipuscoans, a més d'oferir un tracte més personal als nostres estudiants i graduats», explica Ricard Gimenez, delegat de la UOC al País Basc.

«Impact Hub Donostia té com a missió ser un espai de comunitat referent per a la transformació social que treballa en xarxa amb altres agents com la UOC», afegeix Josune Razkin, cofundadora i presidenta d'aquesta cooperativa d'innovació social i aprenentatge. Per a Razkin, l'educació és «una eina de transformació social clau i tot el que sigui facilitar l'accés al coneixement innovador per a la comunitat emprenedora i per a la joventut afavoreix l'apoderament i l'esperit crític de les persones».

Ambdues institucions es caracteritzen per una aposta clara per la innovació i la transferència de coneixements i l'obertura d'aquest espai respon a la voluntat de la UOC de «formar part activa d'aquests ecosistemes en què una cultura d'innovació oberta i col·laborativa afavoreix la connexió de coneixement», explica Àngels Fitó, vicerectora de Competitivitat i Ocupabilitat. Fitó, que acudirà a la inauguració, creu que la UOC, per ser «una universitat emprenedora i catalitzadora de les relacions dinàmiques d'intercanvi de coneixement que han de produir-se entre els diferents agents de la denominada quàdruple hèlix (on, a més de les universitats, hi ha les administracions públiques, les empreses i la societat civil), ha de situar-se prop d'entorns innovadors».