Formar professionals humanístics i tecnològics a la vegada

L'aliança institucional UPC-UOC també preveu dos àmbits més d'actuació conjunta: potenciar el lligam entre els coneixements humanístics i els científics i tecnològics, d'una banda, i afavorir que les comunitats universitàries respectives aportin solucions als reptes socials existents, de l'altra.

Pel que fa al primer punt, obrir ponts de diàleg entre les humanitats i la tecnologia per a promoure perfils professionals que abracin les ciències socials, la tecnologia i la ciència, s'orienta a crear itineraris de reconeixement mutu que permetin l'acostament de matèries tecnològiques per part de la UPC i humanístiques per part de la UOC, una col·laboració que es materialitzarà mitjançant el màster universitari de Filosofia per als Reptes Contemporanis que posarà en marxa la UOC el curs vinent, dirigit per la filòsofa i professora Marina Garcés.

En aquest sentit, es facilitaran itineraris de totes dues universitats que permetin el reconeixement de crèdits d'una manera més senzilla i planificada. Així, a partir del curs 2019-2020 l'alumnat del màster universitari d'Enginyeria Industrial de la UPC podrà cursar crèdits del màster universitari de Filosofia per als Reptes Contemporanis de la UOC, i viceversa.