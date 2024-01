Els cinc perfils de ciència de dades que busquen més les empreses

Reunir, seleccionar, examinar i saber interpretar dades per a poder-les utilitzar d'una manera estratègica seran les habilitats que les empreses de tot el món buscaran més els anys vinents. Per això, es demanen tant totes les professions relacionades amb al big data o dades massives que fins i tot és possible que no hi hagi prou professionals per a cobrir aquesta demanda.

Ho indica així l'estudi Forecast: Enterprise Software Markets, Worldwide, 2014-2021, publicat el 2017 per la consultora Gartner, que ja va advertir que el mercat mundial de dades massives s'havia duplicat en quatre anys i que la demanda de serveis havia augmentat de tal manera que ja feien falta cinc milions de llocs de treball a tot el món per a satisfer les necessitats del sector. De fet, els perfils professionals vinculats al big data i la ciència de dades (data science) seran els que es demanaran més els anys vinents a Espanya, segons l'informe EPYCE 2018: Posiciones y competencias más demandadas, elaborat per l'EAE Business School.

Un informe de Tech Cities Job Watch d'Experis del 2018 també advertia que la demanda d'habilitats i professionals de dades massives havia augmentat gairebé el 80% els últims dotze mesos.