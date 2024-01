Les dones comencen i acaben una sèrie més sovint que els homes

Els hàbits han canviat i les sèries es miren de manera encadenada: més de la meitat dels usuaris (55,2%) no comencen una nova sèrie fins que no acaben la que estan mirant. En aquest sentit, les dones són més fidels que els homes: el 76% arriben fins al final de les sèries que trien, enfront del 68% dels homes.

Un 61% dels usuaris de Netflix miren de dos a sis episodis el dia que s'estrena la temporada, un hàbit de consum gairebé obsessiu, que es coneix com a binge watching (marató de sèries). De fet, els més joves són els que fan un ús menys racional: més del 80% de la generació Z (de 14 a 18 anys) i dels millenials (de 19 a 32 anys) miren tres capítols seguits o més. «A diferència de l’emissió setmanal tradicional pròpia de la televisió, la majoria de les plataformes aposten per penjar tots els capítols d’una temporada de cop, i això deixa en mans de l’espectador el ritme amb què els consumeix», afirma Elena Neira, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i ponent de la jornada.

El tipus de contingut més triat és el format de les sèries i el gènere amb més èxit és la ficció, líders entre les tries dels usuaris espanyols. Algunes de les sèries, com Joc de trons (Game of thrones) i Stranger things, s'han convertit en fenòmens de culte, com ho eren les grans sagues i pel·lícules en el passat. De fet, la sèrie creada per George R. R. Martin, Joc de trons, és la més vista a les plataformes OTT, i Stranger things, la que fidelitza més, segons dades del Baròmetre. Pel que fa a la ficció en espanyol, La casa de papel, Vis a vis i Arde Madrid lideren aquest gènere en VoD a l'Estat espanyol.

El 2018, tres de les vint sèries més vistes de Netflix eren espanyoles, i és que, en els darrers quatre anys, la producció s'ha multiplicat a l'Estat espanyol. «La bona preparació de l'equip i el baix cost de la producció en comparació amb altres països signifiquen una oportunitat, però també una amenaça», afirma Clares.