L'obesitat infantil prolifera en famílies amb pocs recursos i estudis

Un 28% d'infants i joves d'entre 2 i 17 anys té obesitat o sobrepès a l'Estat espanyol, segons es desprèn de la darrera Encuesta Nacional de Salud de l'INE, que estima que hi ha més de 2 milions d'infants en aquesta situació. D'aquests gairebé la meitat, en concret 964.000, pertany a famílies poc qualificades professionalment. Diversos estudis constaten que hi ha una relació entre el nivell socioeconòmic i l'obesitat: com menys recursos, més obesa és la població i a la inversa.

L’enquesta de l’INE constata que la xifra de fills amb obesitat de treballadors no qualificats (un 13,1%) dobla la xifra de fills amb obesitat de directors i gerents de grans establiments i de professionals tradicionalment associats a llicenciatures universitàries (un 4,9%).

No és l'única enquesta que relaciona la classe social i el nivell d'estudis amb un índex de massa corporal (IMC) superior als límits saludables. L'Enquesta de salut de Catalunya de l'any 2018 (que reflecteix que el 35,6% de nens de 6 a 12 anys té excés de pes) constata també que la prevalença de l'obesitat és més elevada en les classes més desfavorides, una diferència que es fa més palesa en el cas dels infants.

Estudis més antics fets a Catalunya com l'Enquesta de salut de Catalunya dels anys 2014 i 2015 ja posaven en relleu que el percentatge d'obesitat infantil anava pujant a mesura que el grau d'estudis dels pares disminuïa. Per exemple, l'any 2015 hi havia un 8% d'obesitat en classes socials altes i el 15,9% en classes més baixes. La xifra d'infants amb obesitat en famílies amb estudis universitaris era del 6,8% i en famílies amb estudis primaris o sense estudis, del 21,3%.

Altres estudis fets a Europa i als Estats Units confirmen la hipòtesi que, als països desenvolupats, l'obesitat és inversament relacionada amb el nivell educatiu, la situació laboral i els ingressos nets que entren a les llars. La tesi Nivel socioeconómico y obesidad infantil. Hábitos dietéticos en niños europeos explica que els infants de menys nivell socioeconòmic es caracteritzen pel consum més freqüent d'aliments processats rics en sucres, greixos, snacks dolços i salats, i refrescos ensucrats. I per contra, consumeixen menys fruites, verdures i productes integrals.

Les professores dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC Anna Bach i Alícia Aguilar atribueixen aquestes dades al fet que les classes socials més baixes «tenen més probabilitats d'estar presents en ambients obesògens». Expliquen que un ambient obesogen no és altre que el que afavoreix l'aparició i el manteniment en el temps de l'obesitat.

I segons les expertes hi ha molts factors (genètics, biològics, psicològics, socials i ambientals) que tenen una gran influència sobre les tries alimentàries i l'activitat física que contribueixen a l’obesitat. Són, per exemple, viure en un entorn que promou un consum d'aliments densament energètics i un estil de vida sedentari; però també hi fa l'educació rebuda, l'escassetat de botigues amb productes frescos al voltant, la manca de parcs, i el fet de viure en carrers molt transitats o en climes molt extrems i que poden afavorir que les persones siguin menys actives.