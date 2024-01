Sis activitats que ajuden els nens amb TDAH

Activitats per descarregar energia i controlar impulsos

Les persones amb TDAH tenen més dificultats per a inhibir la seva resposta davant estímuls distractors, acostumen a incórrer en hiperactivitat i presenten més tendència a la precipitació. A més a més, sovint es manifesten amb conductes impulsives que dificulten l'aplicació de reforços a mitjà o llarg termini, i que els poden portar a subestimar les conseqüències del seu comportament.

Davant aquesta mena d'escenaris, els experts recomanen la pràctica d'activitats que requereixin concentració i el desenvolupament de les seves capacitats cognitives, més enllà de les acadèmiques, en què puguin descarregar tota la seva energia i aprenguin a controlar els impulsos. «Ara bé, no totes aquestes accions valen per a tots els nens. És molt important que els interessin i que tinguin un cert atractiu per a ells», adverteix Acebes. «Només si al nano li interessa el que està fent i ho gaudeix serà beneficiós. De fet, obligar-lo a practicar atletisme o a concentrar-se en una partida d'escacs, si a ell no el motiva, resultarà contraproduent». La professora recomana mantenir un diàleg continu amb els responsables de les activitats, de manera que puguin conèixer de primera mà les característiques específiques del menor i les tinguin en compte per si, de vegades, li han de donar més temps o dosificar la informació que se li proporciona. «Aquests nens aprenen d'una altra manera i a un altre ritme, i per això pot ser que els calguin una sèrie d'ajudes o d'adaptacions en les activitats que fan», insisteix.

1. La música



Aprendre a tocar un instrument, com també llegir i compondre noves peces musicals, és «especialment beneficiós» per als nens amb TDAH, atès que això «es reflecteix en noves fibres nervioses al lòbul frontal del cervell. La relació entre la música i la gènesi de neurones i d'associacions entre aquestes proporciona habilitats cognitives fonamentals per a corregir alteracions de la conducta, com les pròpies del TDAH», afirma Calderero.

2. Els animals

Investigadors de la Universitat de Califòrnia van demostrar que la teràpia assistida amb gossos pot ajudar nens amb TDAH a millorar les seves habilitats socials i a reduir les conductes problemàtiques. Els resultats de l'estudi van demostrar que els nens que havien estat tractats amb gossos van experimentar un augment de la capacitat d'atenció i progressos notables en les relacions amb els altres.

Segons explica Calderero, «divertir-se jugant amb gossos ajuda el nen a ser més conscient dels moments en què perd l'atenció o es comporta de manera impulsiva. Així, per exemple, el gos reacciona buscant l'atenció del nen quan aquest es despista o, per contra, es queda quiet quan el nen actua impulsivament i se salta les instruccions. Aquestes reaccions de l'animal ajuden el nano a corregir la conducta en el mateix moment i, per tant, a millorar a llarg termini».

3. L'esport

La pràctica diària de l'esport afavoreix la cognició i el comportament respecte a l'aprenentatge dels nens i adolescents d'entre 6 i 18 anys amb diagnòstic de TDAH, segons les conclusions d'un estudi dut a terme per científics de la Universitat de Jaén (UJA).

Si durant uns 20 minuts fan una activitat física d'alta intensitat, la seva velocitat de processament i la seva memòria de treball milloren, a més de les habilitats de planificació i de resolució de problemes. Malauradament, aquests resultats només es mantenen a curt termini i no són permanents. Per aquesta raó és recomanable que els joves amb TDAH facin exercici físic d'alta intensitat abans d'estudiar per a un examen i també durant les hores prèvies a la prova d'avaluació.

Lamentablement, a mesura que el nen es va fent gran, i si les seves qualificacions van empitjorant, alguns pares opten per treure'l de les activitats extraescolars esportives i les substitueixen per classes de reforç de la matèria suspesa. «Es tracta d'un error», adverteix Acebes, «perquè és fonamental que un nen amb TDAH faci activitat física regularment. Per això cal ajudar a trobar la disciplina que a ell li agradi i així assegurar-nos que gaudeix de l'exercici i que no li suposa un dificultat afegida».

4. Mindfulness i ioga

«Aquesta mena de disciplines entrenen els nens en el reconeixement de les seves emocions, els ajuden a centrar l'atenció, a estar tranquils i a aprendre a estar-se quiets», explica Acebes. De fet, una investigació amb nens d'entre 7 i 12 anys desenvolupada per la unitat del trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat de l'Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) va demostrar que la consciència plena (mindfulness) redueix la inatenció, la hiperactivitat, la impulsivitat i la desregulació emocional dels nens amb TDAH.

Gràcies a la consciència plena, sempre practicada de manera relaxada, els nens que pateixen aquest trastorn poden augmentar la seva intel•ligència interpersonal. Per mitjà d'aquesta eina terapèutica, els nanos reflexionen sobre la seva persona i es comprenen més a si mateixos. «Potenciar la seva intel•ligència intrapersonal permet que siguin més conscients dels seus estats i de les metes que volen aconseguir, i, en conseqüència, que siguin capaços de planificar més bé la seva manera d'actuar», explica Calderero.

5. Escacs

Jugar a escacs és una activitat que demana molta concentració. Potser per això pot semblar contraproduent per a un nen amb TDAH. Tanmateix, i sempre que es posi en pràctica en un context terapèutic i supervisat per professionals, s'ha revelat com un exercici altament eficaç en el tractament d'aquest trastorn, com han demostrat a l'Hospital Universitari Puerta de Hierro, a Majadahonda (Madrid), posant en marxa el programa Escac i Mat al TDAH.

En aquest sentit, Calderero explica que «els escacs permeten treballar la intel•ligència logicomatemàtica i crear hàbits positius durant el joc» que més endavant poden ser aplicats en altres contextos de la vida diària, com ara la millora dels hàbits d'estudi o un comportament més adequat en la interacció amb els altres, respectant els torns de paraula.

6. Art

«Hi ha diversos estudis que indiquen que els nens amb TDAH tenen una tendència especial a la creativitat», explica Acebes, que recomana les teràpies relacionades amb tècniques plàstiques i les qualifica com a «estimulants i motivadores». A més a més, la neuropsicòloga destaca que les disciplines artístiques demanen «concentració, la regulació emocional o dels impulsos i una combinació de diferents capacitats orientades a l'execució d'un pla i l'obtenció d'un resultat».