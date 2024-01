El Centre d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i la UOC posen en marxa un pla de formació en tecnologia mòbil per als professionals d’aquest sector. Es tracta d’un paquet de cursos d’alt rendiment emmarcat en el Pla de qualificació en tecnologia mòbil (PQTM), que s’engega per a formar i qualificar els professionals en els diferents àmbits de les tecnologies de la informació i la comunicació que requereix el mercat laboral actual. Aquest pla està cofinançat pel SOC i el Fons Social Europeu (FSE).

La UOC, per mitjà de UOC Corporate i els Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, ha dissenyat els cursos següents per als tècnics sèniors del sector TIC: Desenvolupament big data, Desenvolupament IoT, Desenvolupament cloud, Tècnic/a en ciberseguretat, Tècnic/a en deep learning i Tècnic/a en visió per computació. Es faran de setembre a desembre d’aquest any, tindran una durada de 300 hores cadascun (270 hores en línia + 30 hores presencials o mitjançant seminaris en línia) i s’impartiran al CIFO L’Hospitalet. La metodologia que s’emprarà combinarà l’aprenentatge col·laboratiu i l’aprenentatge basat en la pràctica (learning by doing). L’avaluació es basarà en reptes i projectes professionals.

El Pla de qualificació en tecnologia mòbil té l'objectiu de desenvolupar un sector d'activitat basat en la tecnologia mòbil per mitjà de la formació i qualificació de professionals en els diferents àmbits de les TIC que requereix el mercat laboral actualment. El pla es desenvolupa en tres eixos:

Qualificació professional en tecnologia mòbil dels recursos humans (acreditació de competències).

Establiment d'un sistema de qualificació professional adaptat a les necessitats presents i futures.

Definició d'un centre de referència de formació en tecnologia mòbil i elaboració d'una metodologia formativa.

Per a Jordi Gutiérrez, director de UOC Corporate, aquest projecte amb el SOC ajuda, d’una banda, «a donar resposta a la missió que té la Universitat de formar al llarg de la vida», i de l’altra, «a fomentar l’ocupabilitat, que és un altre dels objectius de la institució».

És el segon any que la UOC treballa en el PQTM amb el SOC. El 2018, la Universitat ja va dissenyar cinc cursos sobre aplicacions per a dispositius mòbils, com ara Desenvolupament d’aplicacions per a dispositius Android, Desenvolupament d’aplicacions per a dispositius iOS, Desenvolupament Java, Desenvolupament web (HTML/CSS/JavaScript) i Disseny d’usabilitat.