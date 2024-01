Bitmoji: la moda de convertir-se en emoji

El teu bitmoji serà el protagonista d'un videojoc

És el mateix sistema que el dels avatars que s'utilitzaven en algunes comunitats virtuals al començament de l'any 2000, com ara, la de Coca-Cola o la de Habbo Hotel, que més tard es van sofisticar en entorns com Second Life o en jocs com Farmville, en què es podia personalitzar l'avatar del teu personatge, segons afirma San Cornelio. Precisament, Snapchat, aquest mes d'abril, va anunciar la creació d'un paquet de desenvolupament que permetrà fer servir els bitmojis en altres plataformes de jocs. Així, aquests emojis personalitzats es convertiran en els herois i heroïnes dels seus videojocs. D'aquesta manera, l'usuari pot triar entre els personatges propis dels jocs o bé utilitzar el seu avatar per a sumar identitat als videojocs i tenir una experiència més personalitzada. «La introducción de los bitmojis puede contribuir a que los usuarios connecten de una forma más emocional con determinados tipos de juegos», afirma San Cornelio. L'empresa ja ha confirmat que es reserva el dret d'aprovar l'ús dels bitmojis en segons quins jocs per tal d'evitar que s'utilitzin en videojocs violents o on s'infringeixi dolor físic als avatars. Una de les notícies més esperades per molts fans és la possibilitat de fer servir els bitmojis al joc Fortnite. «Gran part de l'èxit dels bitmojis dependrà de les estratègies de fusió entre plataformes i de la inclusió d'aquests avatars en jocs», explica San Cornelio.

Per a la també investigadora del grup Mediaccions, a diferència dels bitmojis, els emojis són una forma de llenguatge. «Els emojis estan molt consolidats, cada cop estan més integrats en missatges, fotos, comentaris i en més plataformes; a més, cada context cultural els dona un valor o un significat diferent d'aquells amb què van ser dissenyats», afirma. L'auge de la personalització a la xarxa és una via per a familiaritzar-nos-hi. «La personalització dels objectes o dels espais tecnològics és una manera d'apropiar-nos-en, de domesticar-los. En un món (el de la tecnologia) que se'ns ha fet estrany, hem trobat una manera de "reencantar-lo" sense deixar de banda, l'ànsia individualista del món modern», conclou Núñez.