Bones pràctiques

El turisme accessible ha de tenir en compte realitats molt diverses, perquè «darrere de cada discapacitat hi ha una història diferent, tant personal com mèdica», explica Burdils. A més, cal tenir en compte factors com el nivell socioeconòmic i cultural de cadascú.

Tot i que el sector té molt camí de millora per recórrer, hi ha actors sensibilitzats amb les necessitats del col·lectiu. Així, hi ha agències de viatges especialitzades en turisme accessible, que ofereixen personal especialitzat i sensible amb les persones amb capacitats diferents, que informen dels hotels, els creuers, els circuits i els viatges adaptats per a persones amb discapacitat i els seus acompanyants, i que organitzen viatges a mida o paquets de vacances depenent de la mena de discapacitat: mobilitat reduïda o usuaris amb cadira de rodes, sords o cecs.

Per al professor de turisme de la UOC Pablo Díaz, «l'accessibilitat ha de ser una línia estratègica del sector». Alhora, suposaria una imatge positiva per a les destinacions de l'Estat espanyol. «Si el turisme estatal o internacional et considera una destinació accessible, guanyes un aspecte diferenciador en un mercat global molt competitiu», constata Díaz.

Les persones grans també necessiten un turisme a mida

El docent també preveu que es tracta d'un sector en alça a causa de l'envelliment de la població. Espanya és el segon país amb una esperança de vida més llarga, de 84 anys, només per darrere del Japó, que se situa en 86. Caldrà, doncs, «satisfer les necessitats especials» que pugui tenir la gent gran i «diferenciar-se així d'altres destinacions», conclou Díaz.

Precisament, la psicòloga especialitzada en envelliment de la UOC, Montserrat Lacalle, puntualitza que no es poden agrupar en un sol col·lectiu totes les persones que tenen més de 65 anys. «Cal diferenciar rangs d'edat per a concretar què busquen aquestes persones quan pensen a fer turisme», explica. Així, els més joves (entre 65 i 75 anys) «poden tenir l'energia per a conèixer llocs on sempre havien volgut anar, malgrat que la distància sigui important o les condicions en la destinació siguin poc favorables», diu. Amb el pas dels anys, les destinacions que trien són «més properes al lloc de residència i culturalment semblants a la seva cultura d'origen», afegeix la professora col·laboradora del grau de Psicologia de la UOC. En tot cas, això posa en relleu que els interessos depenen de l'entorn familiar, atès que «moltes persones grans fan vacances en companyia de la seva família i assumeixen destinacions que responen més als interessos dels fills i dels nets que no pas als propis».