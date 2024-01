La gent gran torna a la universitat per sentir-se activa o fer voluntariat

La nova gent gran: es tanca la bretxa digital

Aquest escenari de gent gran activa modifica l'estereotip al qual se solien associar les persones de més de 65 anys: ara són persones molt més connectades a les noves tecnologies i amb interessos més amplis del que es pressuposava. «Els estereotips "edatistes" dibuixen la gent gran com una població amb unes capacitats d'aprenentatge limitades o fins i tot nul·les. Però aquesta generalització és poc precisa», adverteix Mireia Fernández-Ardèvol, investigadora de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC. «Nombrosos estudis empírics mostren que podem continuar aprenent a qualsevol edat, sobretot si tenim interès. A més, la categoria "persona gran" és una etiqueta que agrupa poblacions molt heterogènies i generacions diferents. Seria bo començar a segmentar l'etiqueta i parlar de manera més precisa d'aquest grup demogràfic d'importància creixent», assenyala.

Salvador Aldana és un d'aquests estudiants de més de 65 anys que ha tornat a la universitat temps després d'haver-se jubilat. Amb 90 anys, està matriculat del grau de Disseny i Creació Digitals. «La meva dona, pianista professional, estudia Dret a la UOC. Em va dir: "per què no estudies tu també?". Sempre he dibuixat, he fet exposicions fotogràfiques... Però, a més, m’ha interessat conèixer noves tecnologies, no em fa por l’ordinador i faig servir programes com Photoshop o PowerPoint per a les presentacions o les conferències que imparteixo sobre art. Fins ara ho he fet per lliure, però volia millorar i em vaig matricular d'aquest grau», explica Salvador.

Com Aldana, per als estudiants de més de 65 anys matriculats a la UOC, les noves tecnologies ja no són una barrera. Així ho demostren estudis com el de l'Associació Serveis Integrals per a l'Envelliment Actiu (SIENA): el 44% de les persones grans recorren a xarxes com Facebook o WhatsApp per a evitar la solitud, mentre que la segona via són les trucades telefòniques a familiars, amics i veïns (23%).

«Hi ha una divisòria digital d'edat i l'ús d'internet disminueix entre la població més gran. Així, segons l'última dada publicada per l'INE corresponent al 2018, el 86% de la població de 16 a 74 anys és usuària habitual d'internet. Però el percentatge cau fins al 49% en el segment d'edat més gran, el de 65 a 74 anys», explica Mireia Fernández-Ardèvol. «Ara bé, és precisament en aquest grup d'edat en què augmenta més l'adopció digital, i la divisòria d'edat mostra certa tendència a tancar-se. Un cop en línia, la població més gran desenvolupa estils d'usos que, més o menys sofisticats i diversificats, són rellevants per a la socialització i per a la gestió de la vida quotidiana», assenyala la investigadora de l'IN3 de la UOC.

Segons Fernández-Ardèvol, les tecnologies digitals permeten la personalització creixent de l'experiència d'usuari. I aquesta característica, ben utilitzada, ajuda a acompanyar millor les minories, que és el cas de la gent gran: són minoria en els entorns digitals (a causa de la divisòria d'edat) i també en l'àmbit de l'ensenyament superior. «Així, doncs, es poden generar entorns més inclusius si les dimensions de la personalització es pensen i es dissenyen des del punt de vista i amb la participació de la gent gran», assegura.

Per la seva banda, Julio Meneses també pensa que «a mesura que augmenta l'interès per a ampliar la formació al llarg de tot el cicle vital, i particularment en el moment en què les barreres d'accés relacionades amb la tecnologia es tornen menys importants, les institucions d'ensenyament superior tenen un repte important en tot el que està relacionat amb la millora de l'acompanyament dels col·lectius que s’hi acosten. En aquest sentit, com a universitat oberta que es proposa desenvolupar una oferta al servei de les necessitats de formació del conjunt de la societat, la UOC té a més una bona oportunitat per a contribuir decididament a reduir la desigualtat en les oportunitats que, tradicionalment, han patit alguns col·lectius com el de les persones grans. No obstant això, no hem d'oblidar que en aquest col·lectiu encara hi ha desigualtats importants com la que té a veure amb el sexe, on encara les dones continuen tenint un paper minoritari malgrat tot», comenta.