«Per a qui estem fent la ciutat?»

Tot i els beneficis evidents del turisme per a l'economia, el conjunt de problemes que pot generar no pot ser obviat en les polítiques públiques. Fiori opina que «els programes i projectes per a la ciutat han de tenir en compte aquesta pressió perquè posa en risc la qualitat de vida dels residents». Aquí entra en joc la importància i l'ètica de l'urbanisme, admet la directora del programa de Ciutat i Urbanisme: «Per a qui estem fent la ciutat? No es pot permetre que es bolqui exclusivament al turisme en benefici de les grans operadores globals». Per la seva banda, Mayorga adverteix que «els impactes socials, econòmics i ambientals han de ser objecte de seguiment i revisió». En aquest sentit, i posant el focus sobre Barcelona, el professor pensa que l'aposta hauria de ser per «un model turístic sostenible que compatibilitzi les necessitats i els drets dels visitants amb la vida quotidiana dels ciutadans residents».

Per a Fiori, una de les qüestions centrals és que «a tots els barris s'ha de garantir l'accés a l'habitatge i a l'espai públic per a tots els ciutadans, el comerç de proximitat o la diversitat d'equipaments». I per això, avisa, «més que idees molt originals, s'ha de tenir voluntat política en els seus diferents nivells». Encara que és evident que «a simple vista l'espai públic és sens dubte on més es percep la pressió del turisme, aquesta és multidimensional», de manera que «no es pot actuar en l'espai públic sense tenir en compte tota la resta», subratlla la directora del programa de Ciutat i Urbanisme de la UOC. Així doncs, la recomanació és que la qüestió s'abordi «de manera integral i transversal».