Té 23 anys i parla anglès, francès, italià, alemany, espanyol, una mica de xinès, àrab i català (es va criar a Catalunya), i també ioruba (l'idioma de Nigèria, país on va néixer). El 2014, ser tan poliglota li va permetre participar en un concurs internacional promogut per ESL Educational Services i l'Organització de les Nacions Unides (ONU) i oferir un discurs al costat d'altres joves a l'Assemblea General, a Nova York. Aquesta experiència i altres beques diverses aconseguides abans i després han dut Pelumi Fadare, estudiant del màster universitari de Social Media: Gestió i Estratègia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), a tenir clar que el món és ple d'oportunitats, també per a les persones amb menys recursos. Per això ha creat ApplicAID, un sistema en línia de tutories per a ajudar estudiants en el procés de sol·licitud de beques, subsidis i altres oportunitats educatives subvencionades. Aquest projecte es va presentar a mitjan juny en la setena edició de la jornada d'emprenedoria SpinUOC.

«Al meu entendre, les beques són com una escola de la vida. Has de ser capaç de convèncer un jurat que t'ho mereixes. Per això, sempre recomano demanar totes les beques que ens interessin. Així un va aprenent a persuadir, a creure en si mateix, a transmetre la seva motivació. I, ho aconsegueixi o no, desenvolupa unes habilitats que rarament aprèn a l'escola o a la universitat. És un camí molt important», explica Fadare.

Amb aquesta convicció, el 2015 va crear el canal de YouTube Ninjanspiration, en què ofereix informació sobre com s'obtenen ajudes per a estudiar, una experiència que després la va portar a idear ApplicAID al costat de l'alemany Backtosch Mustafa, un altre jove amb inquietuds internacionals que actualment estudia a Harvard.

ApplicAID, que es va posar en marxa al final del 2018, s'adreça especialment a estudiants en risc de vulnerabilitat per disposar de menys recursos econòmics o per trobar-se en desavantatge pel fet, per exemple, d'haver migrat. I, naturalment, ha pogut arrencar gràcies a diverses subvencions.