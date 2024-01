La cria de peixos, crustacis, mol·luscos i plantes aquàtiques és un sector potent a Espanya. De fet, l'Estat espanyol és un dels països de la Unió Europea amb més collita en aqüicultura, amb més de 300.000 tones i amb un valor de la producció de 470 milions d'euros, i ocupa més de 40.000 persones. La UOC desenvoluparà una tecnologia per a facilitar el monitoratge precís i continu dels paràmetres bàsics a l'aigua per a millorar el benestar animal, reduir la despesa energètica i optimitzar l'aprofitament de l'aliment i la planificació del creixement dels peixos i les algues. El projecte Aqüicultura Digital Oberta (ADO) implantarà sensors electrònics de baix cost per a controlar el pH, la temperatura, la terbolesa o l'oxigen a diverses instal·lacions de Catalunya (al Baix Montseny, al pla de Lleida i a les Terres de l'Ebre). A Catalunya, hi ha unes 150 empreses que s'hi dediquen, amb més de 2.000 llocs de treball.

L'ADO impulsarà solucions tecnològiques que permetin la digitalització del sector amb elements bàsics. El projecte facilitarà sistemes d'adquisició de dades, a més de plataformes de codi obert per a emmagatzemar-les i visualitzar-les. Un dels objectius és definir formats de dades i estàndards que permetin a productors petits i mitjans obtenir casos d'èxit amb inversions molt menors respecte d'altres tecnologies.

«Un sistema de digitalització de dades al qual es pot connectar un sensor de terbolesa pot costar uns 4.500 euros, mentre que una solució amb eines de codi obert, més bàsica però funcional, menys de 400, cosa que suposa un estalvi d'un 90%», destaca Xavier Vilajosana, coordinador del projecte. «No pretenem fer competència al sector, sinó dinamitzar-lo, motivant la digitalització, desenvolupant demanda i, per tant, competència», afegeix Vilajosana, catedràtic de la UOC.

La iniciativa crearà solucions que no requereixin intervenció humana per a obtenir i processar dades ni tampoc expertesa per a gestionar-ne la instal·lació i el desplegament. «Completarem la cadena tecnològica aportant el disseny dels elements de maquinari i esquemes per a integrar-los, la tecnologia de comunicació que permetrà extreure les dades generades i el programari per a emmagatzemar-les, visualitzar-les i processar-les», explica el líder del grup Wireless Networks Research Lab (WiNE) de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), que duu a terme aquesta recerca juntament amb l'investigador Pere Tuset.