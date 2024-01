Per tal d'analitzar el nivell d'excel·lència de l'ensenyament superior, el rànquing THE avalua les següents cinc àrees de les universitats: docència (amb un pes del 30%), recerca (30%), citacions (30%), internacionalització (7,5%) i ingressos provinents de la indústria (2,5%). En el cas de la UOC, els resultats obtinguts en cadascuna d'aquestes àrees són els següents: 16,51 en docència, 14,21 en recerca, 74,2 en citacions, 40,2 en internacionalització i 35,81 en ingressos provinents de la indústria.

El THE és, juntament amb el Shanghai i el QS, un dels rànquings més prestigiosos i transparents que hi ha en ensenyament superior. En l'àmbit estatal, destaquen la Universitat Pompeu Fabra, en el lloc 143è.; la Universitat Autònoma de Barcelona, que se situa en el 157è.; la Universitat de Barcelona, que es manté en la franja 201-250; la Universitat Autònoma de Madrid i la Universitat de Navarra, que són a la franja 251-300; la Universitat de València, situada en la franja 401-500, i la Universitat Complutense de Madrid i la Universitat Rovira i Virgili, que, com la UOC, es troben en la franja 501-600. A escala mundial, la UOC comparteix franja amb l'Open University del Regne Unit.

La Universitat d'Oxford encapçala la llista un any més, seguida per l'Institut de Tecnologia de Califòrnia i la Universitat de Cambridge.