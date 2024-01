El TERMCAT i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) publiquen en línia el nou diccionari Terminologia de IATE en català, en el marc d’un projecte de recerca conjunt. Es tracta d’un recull que ofereix els equivalents catalans per a més de 16.000 fitxes de la base de dades IATE de les institucions de la Unió Europea, especialment dels àmbits del dret (amb termes com ara admissibilitat o escut humà), l’economia (fons d’inversió lliure o mercat de matèries primeres), la salut (aïllament reproductiu o síndrome d’alienació parental) i les institucions europees (camp de refugiats o transició demogràfica).

La base de dades IATE (Interactive Terminology for Europe) és el recurs compartit per les institucions relacionades amb el Parlament Europeu per a assegurar la coherència terminològica en la documentació que es prepara en les diverses llengües de treball. Actualment està disponible en les 24 llengües oficials de la Unió Europea.

El diccionari que ara es presenta és un projecte en curs que té la intenció de continuar creixent a mesura que s’avanci en el treball de compilació de nova terminologia, amb el propòsit d’oferir en llengua catalana tota la terminologia que actualment és present en la base de dades IATE, tant en format de consulta com en format de descàrrega.

L’ús d’eines de tecnologia lingüística ha permès relacionar les dades de IATE, que es poden descarregar des de 2014, amb recursos lingüístics catalans d’accés obert, principalment la Terminologia Oberta del TERMCAT, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i la Viquipèdia.

Com a resultat del treball, es presenten més de 16.000 fitxes que contenen denominacions catalanes, castellanes, franceses i angleses amb les fonts de procedència —i, en alguns casos, també les definicions— i el codi IATE corresponent. Les dades també s’ofereixen en el format de descàrrega TBX.

Aquesta terminologia està a disposició de la Unitat de Coordinació Terminològica del Parlament Europeu (TermCoord), gestora de IATE, perquè es pugui incorporar a la versió interna d’aquesta eina terminològica, d’acord amb el conveni signat l’any 2015 entre el TERMCAT i TermCoord per a enriquir la versió interna de la base de dades IATE amb terminologia catalana.