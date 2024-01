Quines sensacions ens provocaria la nostra sala d'estar si pintéssim les parets blanques de color ocre? I si poguéssim, a més, comprovar quin to quedaria en cada moment del dia calculant la llum que entra per la finestra a cada hora? Canviaríem la distribució dels mobles si poguéssim «visibilitzar» la temperatura, sabent quines parts de l'espai reben més fred i quant exactament? Aquestes són només algunes de les preguntes a les quals donarà resposta el nou màster de Disseny d'Espais, Realitat Virtual i Augmentada impartit per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i l'Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona (Elisava), el primer a Espanya que fa servir la realitat virtual per a la docència a distància del disseny d'espais.

«Les tecnologies immersives ja estan prou madures per a poder organitzar la docència a distància, centrada en l'usuari, com si fos presencial», assenyala un dels dos directors acadèmics del màster, Pierre Bourdin, enginyer d'informàtica i robòtica, doctor en Realitat Virtual i professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. «El que en una classe presencial es faria per mitjà d'una visita per a veure in situ un edifici, desenvolupant activitats didàctiques en el context del disseny d'espais, aquí es fa mitjançant l'ús de les tecnologies immersives, que estan presents en totes les assignatures del màster. Només cal que l'estudiant es posi el casc per a entrar en el món virtual», assenyala.

El casc de realitat virtual al qual fa referència, que cada alumne matriculat rebrà a casa seva, és clau per a la immersió en els espais, ja que permet entrar en el lloc com si fos real. Tal com expliquen els responsables del màster, és l'eina amb la qual es pot accedir a distància a l'espai projectat, per sentir i apreciar els volums, la distribució i les sensacions. Però a més, gràcies al seu sistema de rastreig avançat i als comandaments, permet una interacció amb l'entorn virtual. «El sistema calcula la posició i l'orientació en temps real de l'usuari i dels comandaments. Això permet que l'estudiant es pugui moure i interactuar amb l'entorn virtual de manera gairebé natural», explica Bourdin, afegint que un altre aspecte important és que el casc permet superar les possibilitats de la docència presencial en el sentit que deixa visibilitzar aspectes invisibles, com la temperatura, la humitat o les ones electromagnètiques. Perquè, com explica Ricardo Guasch, doctor en Arquitectura i director del postgrau de Disseny de l'Espai Interior. Espais de Treball i del màster de Disseny d'Interiors per a Hotels, Bars i Restaurants d'Elisava, i també director del màster de la UOC, una de les propostes d'aquest curs és que aquestes tècniques immersives «permetin als professionals, en temps real i en fase de projecte, millorar no solament les característiques formals, sinó també les característiques intrínseques dels espais, aquelles que van més enllà de la mera aparença formal. Hem de respondre amb el disseny a aquestes exigències».

Es refereix a donar solucions a inquietuds de la societat actual com l'ecoeficiència, la condició saludable dels espais, els nous materials, la connectivitat d'internet de les coses (IoT) o les tecnologies d'última generació com la intel·ligència artificial o la robòtica. «Tot això es pot integrar al projecte», explica Ricardo Guasch, que recorda que mentre la realitat virtual permet fer una simulació de les característiques dels espais en 3D i en moviment, incorporant la iniciativa de l'usuari en aquesta experiència, la realitat augmentada aporta dades a aquesta experiència. «La suma de totes dues ofereix una informació complexa amb la qual es pot interactuar per a millorar les prestacions d'un espai. És obvi el potencial que això significa en el procés d'un projecte arquitectònic o el disseny d'un interior. Es tracta de dotar-se de les eines que permetin el control més gran possible sobre tot això en fase de projecte, per millorar els resultats i per minimitzar els errors».