Arriba el jutge artificial: imparcial, eficient i ràpid

El jutge robot importable a Espanya

Els 1,3 milions de ciutadans d'Estònia ja utilitzen la targeta d'identitat nacional per a serveis en línia com ara la votació electrònica i la presentació d'impostos digitals. Per tant, la idea d'un jutge robot hi té moltes possibilitats de funcionar. Aquesta figura, gairebé provinent de la ciència-ficció, seria importable a Espanya? «Des del punt de vista tècnic, no hi ha cap diferència que els algoritmes de decisió artificial s'apliquin en un estat o en un altre; solament els caldria ajustar als continguts del sistema jurídic de cada lloc», afirma Martínez.

Però, en tot això, hi ha un canvi de mentalitat. La ciutadania acceptaria ser jutjada per un robot? «S'ha de tenir present la possible reticència tant dels professionals del dret com dels ciutadans a acceptar que un algoritme prengui decisions amb certa transcendència», explica Martínez. Ara bé, l'eficiència i la rapidesa d'aquesta tecnologia podrien ajudar els tribunals. «Tenint en compte la manca de recursos suficients i la saturació dels òrgans judicials, es podria alleugerir derivant una part dels casos (els més mecànics o de tràmit) a sistemes de decisió automatitzada, cosa que podria tenir efectes positius», considera l'expert.

Una jornada per a analitzar els reptes jurídics i ètics de la IA

Davant d'aquesta presència cada cop més quotidiana de la IA, els Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC organitzen la jornada «Intel·ligència artificial i dret: el panorama dels reptes ètics i jurídics» dilluns, 14 d'octubre, a les 8.30 h, per presentar les qüestions ètiques i jurídiques que suscita la IA en diversos àmbits, agrupades en tres grans blocs: un dedicat a aspectes relacionats amb l'activitat privada, un altre centrat en els serveis públics i un tercer dedicat a qüestions de propietat intel·lectual i industrial.

Durant el primer bloc, es tractarà des de l'òptica privada l'ús de la IA amb relació als contractes intel·ligents (smart contracts), el dret laboral, l'obsolescència humana, l'elaboració de perfils i les aeronaus no tripulades. En el segon bloc, diferents experts en la matèria analitzaran la integració de la IA en el sector públic, des del jutge artificial fins a la gestió de recursos humans, passant per la prevenció de la delinqüència i les criptomonedes. Finalment, l'última part de la jornada abordarà temes vinculats a la propietat intel·lectual, les patents i les dades massives (big data).

La conferència inaugural de la jornada serà a càrrec de Lorena Jaume-Palasí, cofundadora d'AlgorithmWatch i fundadora i directora executiva de The Ethical Tech Society. El seu interès es basa en la filosofia del dret, l'ètica de l'automatització i la digitalització. A més, treballa per controlar que empreses com ara Facebook o Google no abusin dels usuaris ni els enganyin des de les seves posicions dominants.

Els Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC treballen en aquest camp de recerca des de diverses perspectives, en particular mitjançant dos projectes d'R+D: Law and Artificial Intelligence, liderat pels professors Miquel Peguera i Raquel Xalabarder, i Reptes jurídics de l'ús de dades massives per al foment de la innovació i la bona administració a través de la intel·ligència artificial, liderat pel professor de la UOC Agustí Cerrillo juntament amb el professor de la UB Juli Ponce.