Canvi d'hora: 60 minuts més per dormir, un dia per adaptar-se

Arriba l'horari d'hivern: una hora més per a dormir, però menys hores de llum. Malgrat els debats sobre la conveniència o no d'aquesta mesura, si més no aquest any els rellotges es continuaran retardant una hora. La matinada del dissabte 26 al diumenge 27 d'octubre, a les tres de la matinada tornaran a ser les dues.

I si hi ha més temps per a dormir, per què moltes persones es troben apàtiques, irascibles i irritables? Perquè el canvi d'hora afecta l'estat d'ànim, explica Diego Redolar, professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC.

«Les persones tenim una mena de rellotge biològic que està regulat, entre altres coses, per la llum del dia, la qual afavoreix aquesta regularitat en els cicles de vigília i de son en el nostre cervell», afegeix María José Acebes, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC. «Quan es pateix un canvi d'hora brusc, en els viatges o amb el canvi d'hora, per exemple, aquest rellotge biològic es desajusta, es troba desfasat i necessita un període d'adaptació», diu.

Quant de temps necessita per a adaptar-se? En realitat, com a regla general molt poc, tal com explica Redolar: «Per cada hora de desfasament horari cal un dia d'adaptació». Així, dilluns 28 d'octubre ja hauríem d'estar totalment adaptats al nou horari. No obstant això, aquesta no és una regla exacta i hi ha qui necessita més temps, com els nens, les persones amb certes patologies i la gent gran.