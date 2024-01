Alemanya torna a ser la gran potència europea

«Amb la caiguda del mur de Berlín, la unificació d'Alemanya semblava inevitable, però alguns polítics europeus, per exemple Margaret Thatcher, primera ministra del Regne Unit, tenien moltes reticències», explica Gil. Abans de la Segona Guerra Mundial i la posterior divisió d'Alemanya en dos estats, aquest país havia tingut una enorme potència dins d'Europa. «Per a evitar que torni a passar, s'encapsula Alemanya dins del projecte europeu. França i Anglaterra consideren que si es fa un pas endavant amb les polítiques comunes de la Unió Europea —com va passar el 1992 amb el tractat de Maastricht— Alemanya quedarà continguda dins d'una lògica supranacional i el seu poder, acotat», afirma Gil.

Tanmateix, segons l'expert, al projecte europeu li ha faltat consolidar uns mecanismes que li haurien permès resoldre millor les crisis de la darrera dècada i des d'Alemanya també ha mancat compromís amb els interessos comuns, tant en aspectes econòmics com polítics.

«En crisis com les dels refugiats, des d'Alemanya s'han defensat més fermament que en altres països els valors europeus, però pel que fa a la construcció europea, els governants alemanys han prioritzat els interessos del seu país», considera Marc Gil.

«Durant la crisi financera global del 2007, a l'hora de dissenyar el rescat de les economies més afectades, es va afavorir els interessos dels creditors, molts dels quals eren alemanys, i també alguns francesos», afirma Gil. «La postura d'Alemanya ha estat molt rígida amb el compliment del dèficit. La resposta a la crisi es va pensar per a protegir el creditor i ha generat molt patiment econòmic, social i polític a poblacions que formen part de la Unió Europea i que s'han sentit abandonades», afegeix.

El sistema europeu no està preparat per a afrontar xocs asimètrics, que tenen efectes diferents en cada economia estatal, a diferència per exemple dels Estats Units. «Allà, amb crisis com la de l'huracà Katrina, disposen de fons que hi poden destinar, i també poden fomentar el moviment intern de població a altres zones, però a Europa hi ha la barrera idiomàtica i aquest tipus de sistemes unificats de resposta encara no s'han establert», considera Gil.

El professor de la UOC apunta a la inexistència de mecanismes econòmics comuns com ara el deute compartit o bé una política comuna per a fer front a l'atur. «Davant de les reclamacions de països del sud per a la creació d'eurobons o bé perquè Irlanda deixi de fer competència fiscal a altres estats europeus, Alemanya és el país més reticent», explica Gil.

A més, fins ara, la política del Banc Central Europeu ha impulsat la compra de deute públic i els baixos tipus d'interès per a reactivar l'economia, però hi ha experts que opinen que queda poc marge en aquest sentit. «Alguns economistes plantegen que les polítiques d'impuls dels diners barats ja s'han exhaurit i que caldria que els estats impulsessin la despesa pública, però actualment a Europa no es pot fer perquè els països estan lligats pels criteris de dèficit. Alemanya és l'economia amb menys dèficit i que podria impulsar una resposta en aquest sentit», opina Gil.

L'hegemonia econòmica d'Alemanya també ha anat acompanyada d'un protagonisme polític. Segons el professor de la UOC, expert en història del món actual, «Alemanya és la potència més important de la Unió Europea i la que decideix en gran manera les polítiques comunes i si s'alia amb un país o bé un altre per qüestions determinades. Els intents de França de tornar a un eix francoalemany no han prosperat», afirma.

Aquest protagonisme podria augmentar si es produeix el Brexit. «Anglaterra és una potència que tradicionalment, al llarg de la història, ha intentat evitar hegemonies en la política internacional i sempre ha tendit a l'equilibri de poders. Si marxa de la Unió Europea, el paper polític d'Alemanya es reforçarà», segons Gil.

«El Brexit genera incertesa perquè ningú no havia previst els mecanismes per a abandonar la Unió Europea. És probable que es generin turbulències econòmiques, que poden posar en risc l'euro. Políticament es podria viure un nou «euroentusiasme» —que considero poc probable— o fins i tot el sorgiment d'una Europa de dues velocitats, en què hi hagi uns països més pròspers amb polítiques econòmiques compartides i altres amb una associació més feble», apunta Gil.