Fàcil accés, poca percepció de risc i absència de legislació, claus de l'elevat consum d'alcohol entre joves espanyols

Cal una llei específica

El repte és, per tant, reduir el consum d'alcohol entre els joves espanyols i per a això cal actuar en tres fronts concrets: «L'evidència científica demostra que disminuir l'accessibilitat (pujada de taxes i preus mínims) i la disponibilitat (control estricte de la venda i el consum a menors), i també regular o disminuir la publicitat i la promoció de l'alcohol (limitar la presència de marques i logotips en l'ambient urbà) i el patrocini de qualsevol activitat de lleure per part de la indústria alcohòlica, permetrien reduir significativament el consum d'alcohol entre els menors», assenyala la professora de la UOC.

«Per això, des del punt de vista de la salut pública, és molt clara la necessitat d'una llei específica per a reduir el consum d'alcohol en menors», afegeix Marina Bosque, per a la qual, però, hi ha interessos en contra d'aprovar una legislació en aquesta línia: «D'una banda, l'Estat espanyol és un país productor de begudes alcohòliques, principalment vi, i hi ha una pressió per part del lobby de la indústria de l'alcohol per evitar endurir aquestes polítiques en relació amb el consum d'alcohol. Això ha produït que les nostres polítiques siguin molt més laxes que la mitjana europea i que tinguem molt marge de millora en aquest punt».

Normalització i arrelament cultural: un canvi necessari

Pel que fa al possible paper «dissuasiu» que tindria fer més èmfasi sobre els efectes negatius de l'alcohol en les campanyes i els missatges que es transmeten als joves (de manera semblant al que es fa amb el tabac o amb els accidents de trànsit), Marina Bosque opina que, més que endurir els missatges, l'arrel del problema està en el fet que l'alcohol és molt arrelat i, també, normalitzat en la nostra cultura (per exemple, la beguda és associada tradicionalment a les celebracions, i els pares tendeixen a ser més permissius amb l'alcohol que amb altres substàncies), cosa que afavoreix que nens i joves estiguin exposats de manera contínua a aquesta substància. Cal, per tant, un canvi de la percepció que es té d'aquest hàbit: «No s'hauria de pensar en l'alcohol com un problema individual, sinó que caldria fer accions adreçades a conscienciar la societat en el seu conjunt sobre les conseqüències d'aquest consum. Per exemple, promoure un ambient urbà sense exposició a la publicitat de begudes alcohòliques; prohibir la venda i el consum a la via pública; augmentar el control de la venda i el consum en menors, etc.», diu Marina Bosque.

Així mateix, l'experta incideix en la necessitat de recordar a la població que l'alcohol és un dels principals factors de risc de malaltia i mortalitat a escala mundial: «El seu consum és relacionat amb més de 200 malalties, com ara diferents tipus de càncer. Sembla, però, que només som conscients de les conseqüències en persones que pateixen una addicció, encara que aquestes són una part petita dels consumidors. Cal no oblidar que qualsevol persona que consumeixi alcohol assumeix un risc per a la salut, ja que no hi ha una quantitat de consum que es pugui considerar beneficiosa o sense efectes perjudicials, perquè les conseqüències superen amb escreix als beneficis potencials d'ingerir-la», comenta Marina Bosque.