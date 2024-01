Afortunadament, el nombre de contractes laborals a professionals amb discapacitat s'ha duplicat des del 2010, però només 20.793 persones amb discapacitat actualment estudien en una universitat espanyola. Per això, com afirma el rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Josep A. Planell, «ha arribat l'hora d'accionar la gran palanca del canvi» per a aconseguir un món més inclusiu.

Dels més de 20.000 estudiants que pateixen alguna discapacitat, la UOC n'acull més de 1.500, i es converteix en la segona universitat en nombre d'estudiants discapacitats. Un estudi afirma que el 72% d’aquests estudiants tria la formació en línia per la compatibilitat amb les pròpies activitats i responsabilitats, el 85% diu que pot seguir els estudis i l'avaluació sense tenir en compte les dificultats d'accessibilitat, i més del 75% afirma que no té problemes per a seguir el ritme dels companys a l'aula.

En aquest marc, el 6 de novembre s'ha celebrat l'acte de felicitació pública a alguns dels estudiants becats i premiats del 2019 en el marc de l'acord de la UOC i la Fundació Randstad, acte en el qual s'han atorgat dotze beques d'especialitzacions pròpies de la UOC per a la millora de la inserció laboral, i vuit premis a l'excel·lència acadèmica.

En l'acte, que ha tingut lloc a la seu central de la Universitat —on han estat connectades la seu de la UOC a Madrid, i les seus de la Fundació Randstad a Àvila i Las Palmas de Gran Canaria, en les quals hi ha hagut també premiats i becats—, s'ha reconegut públicament el mèrit de tots i totes en els estudis, i s'han congratulat de la continuïtat d'aquesta col·laboració.

Abans, a les 11 h s'ha fet la segona reunió del Consell Assessor de la Càtedra de Discapacitat, Ocupació i Innovació Social, constituïda el març del 2019. Aquesta càtedra garanteix la transferència social i política que necessita el projecte i té l'objectiu de crear coneixement i models de referència en la formació i la inserció laboral d'aquest col·lectiu.

El rector de la UOC, Josep A. Planell, ha volgut agrair al públic l'assistència a l'acte, especialment als becats i premiats, i ha agraït també les donacions de la Fundació, que han permès crear el Banc de Beques, amb el qual s'han atorgat fins ara 28 beques i 16 premis per a facilitar, i donar-hi suport, en la mesura que es pugui, el dur camí cap a la seva formació superior i aconseguir, així, una millor inserció laboral d'aquest col·lectiu.

María Viver, directora general de la Fundació Randstad, s'ha sumat a la felicitació i ha parlat de la «segona variable en l'equació del projecte», que és la inclusió d'aquest col·lectiu en el mercat laboral. També ha destacat que per aconseguir una inclusió laboral més efectiva s'havia creat l'eina Info Point, un canal que acompanya els estudiants amb discapacitat en el procés de millora de la seva ocupabilitat i de promoció de la carrera professional i accés a oportunitats laborals.

Mitjançant aquest servei d'ocupació, en què tenen convenis amb diferents empreses, donen sortides laborals als graduats i les graduades. Segons ha comentat María Viver, s'han aconseguit molt bons resultats, i ha animat les persones presents a fer servir aquesta eina per a trobar feina, perquè estava convençuda que de seguida els ajudarien a trobar-ne, com havien fet amb tants altres.