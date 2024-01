La UOC, protagonista d'un vídeo de la BBC Storyworks i la IAU

L'aprenentatge en línia de qualitat pot contribuir a garantir l'accés equitatiu a l'educació superior per a tothom. Amb aquesta premissa, la UOC protagonitza un capítol de la sèrie audiovisual de documentals breus Aiming Higher, impulsada per l'Associació Internacional d'Universitats (IAU) i produïda per BBC Storyworks.