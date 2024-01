La UOC inaugura la primera oficina a l'Aragó

Les pimes corren el risc de desaparèixer si no es digitalitzen

Amb motiu de la inauguració s'ha organitzat la jornada Transformació Digital i Competitivitat: Reptes i Oportunitats , a la qual assistiran representants de l'empresa privada i d'institucions públiques de la Comunitat d'Aragó i en la qual es debatrà sobre la necessitat de les grans i petites empreses d'adaptar-se al nou entorn digital, un procés en què les pimes es van quedant «desplaçades», adverteix Joan Torrent, catedràtic d'Economia i director del grup de recerca i2TIC de la UOC. «Una de les grans constatacions dels darrers dos anys és que en l'àmbit de l'empresa es reprodueixen els patrons de polarització que experimentem en l'àmbit social. Hi ha una divergència creixent entre les grans empreses que lideren els processos de digitalització i innovació i que són a la frontera global de l'eficiència, i el gran grup d'empreses, majoritàriament pimes, que les segueixen. Les pimes van quedant desplaçades per aquesta tendència i corren importants riscos de desaparèixer», explica Torrent.

D'altra banda, Torrent considera que a l'Estat espanyol les pimes tenen una adaptació a la digitalització «clarament endarrerida» respecte a altres països, tot i que matisa que «la polarització entre empreses és global». Sobretot, aquest retard es dona en els usos intensius de les tecnologies digitals, i «més especialment» pel que fa als usos de les tecnologies digitals de la segona onada. «Amb la primera onada ens referim a ordinadors, internet no interactiu i les tecnologies tradicionals que es van digitalitzar. Amb la segona onada ens referim a la robòtica i la intel·ligència artificial (IA), la internet de les coses i els serveis, la computació al núvol, les dades massives, la impressió 3D, les xarxes socials, i els professionals i les plataformes col·laboratives», explica. Per això, considera que a més de les polítiques públiques, «és urgent que les pimes desenvolupin plans estratègics de transformació digital i que aquests plans vagin molt més enllà de la tecnologia, i incorporin una reestructuració completa de la seva activitat».

Al seu torn, Félix A. Tena adverteix de la importància d'«involucrar els equips humans» en aquest canvi a l'economia digital: «Pensem que són les persones les que han de modificar la manera de treballar per a canviar les organitzacions per dins. En tot aquest procés, el problema principal és que no es prenen les mesures necessàries perquè siguin els treballadors els qui portin l'empresa a ser competitiva», afegeix.