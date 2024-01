Una fórmula de predicció amb més d'un centenar de variables

Segons l'estudi, els pisos més cars a l'Estat espanyol són a Sant Sebastià i Barcelona, ciutats seguides de Madrid, Cadis i Bilbao. Les urbs amb una oferta immobiliària més gran són Ciudad Real, Alacant i Salamanca, i el mercat immobiliari menys viu és a Madrid, Sevilla, Pamplona, les Illes Canàries i a la regió d'Aragó en general. Les ciutats espanyoles on és més senzill comprar un pis són Saragossa, Sòria, Albacete, Castelló i Logronyo.

«El model és capaç d'adaptar-se a cada persona com un vestit a mida, ja que té en compte aspectes com l'edat exacta, els estudis, el lloc de residència , el rol laboral, el sector laboral, els anys d'antiguitat, si es té un lloc de responsabilitat o no, el mercat a què ens adrecem, si es treballa en una empresa pública o privada», explica Olcina. «I no solament oferirà una dada estàtica com un informe clàssic, sinó que també es podrà simular el salari net mitjà percebut en una altra ciutat espanyola, les hores anuals mitjanes que es treballarien, el preu mitjà d'un pis de 80 m2, la mitjana d'anys durant els quals s'hauria d'estalviar per a l'entrada, l'edat mitjana per a emprendre la compra, la durada mitjana de la hipoteca, el cost mensual mitjà de la hipoteca, diferents ràtios de viabilitat pel que fa a la concessió d'aquesta hipoteca, entre altres aspectes».

Tota aquesta informació, procedent de més d'un centenar de variables contingudes en una dotzena de fonts de dades convenientment creuades, possibilita un salt endavant en una decisió important com la compra d'un pis. «Si bé el model és dissenyat perquè el faci servir el gruix de la població, és perfectament extrapolable a altres àmbits com empreses o administració», assegura l'investigador.

Segons l'expert, un portal immobiliari podria oferir un clar avantatge competitiu respecte als seus competidors dissenyant aquest «vestit a mida», de manera que el comprador potencial ja no es limitaria a disposar d'una estadística estàtica basada en dades agregades, sinó que tindria una informació molt més adaptada, basada en el seu perfil personal, per a la presa de decisions. De la mateixa manera, afegeix, una administració pública podria monitorar amb molta més precisió el mercat immobiliari d'una ciutat o una comunitat autònoma.