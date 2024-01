Augmenta un 30% el nombre d'estudiants d'FP a distància

A l'Estat espanyol, els estudiants que cursen formació professional aquest curs 2019-2020 són 861.906, segons l'informe Dades i Xifres del Ministeri d'Educació, 23.000 més que el curs passat. En la darrera dècada, el percentatge d'estudiants que s'ha decantat per aquesta branca ha crescut un 77% (el 2008-2009 eren 486.893).

En aquest context de creixement de l'FP, cada vegada més hi té un paper clau tota l'oferta que s'ofereix a distància, per la qual van optar uns 77.915 estudiants a l'Estat espanyol el curs 2016-2017, segons dades del Ministeri d'Educació, xifra que representa un increment del 28,5% respecte al curs anterior.

«La formació professional en línia és capaç d'adaptar-se als canvis del mercat laboral amb més agilitat», explica Ignasi Buyreu, director de UOC X, l'àrea formativa de la UOC que va més enllà de la universitat i que col·labora en la gestió de l'FP en línia de Jesuïtes Educació.

A la UOC, el cicle formatiu en línia més sol·licitat és també el d'Administració i Finances, amb 141 persones matriculades, seguit del d'Integració Social, amb 126 estudiants, i el d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, amb 63. Si ens centrem en les TIC, «el sector que any rere any encapçala la llista de llocs de treball més demanats a les borses de treball, l'FP hi té molt a dir. Per això, hem ampliat la nostra oferta formativa amb noves orientacions en dades massives, ciberseguretat, informàtica en núvol i videojocs», afegeix Buyreu.