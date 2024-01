Les notícies de UOC News més llegides el 2019

Només un de cada cinc treballadors creu que les màquines posen en risc la seva feina

Només un de cada cinc treballadors està molt preocupat perquè les màquines o el programari puguin fer innecessària la seva feina o puguin posar en risc el seu futur en la seva empresa d'aquí a deu anys. Aquesta és una de les conclusions de l'estudi Els treballadors espanyols davant l'automatització, en el qual han participat 1.559 treballadors en actiu residents a Espanya.

Tik Tok, la primera xarxa social xinesa que triomfa a Occident

Coneguda amb el nom de Douyin a la Xina, Tik Tok és una xarxa social que, tot i ser gairebé desconeguda per a molts usuaris, ha superat la xifra de 35 milions de baixades en iPhone el 2018 i s'ha situat davant d'Instagram, Facebook o WhatsApp. «Té 500 milions d'usuaris, una massa crítica suficient per a pronosticar que continuarà creixent amb força i rapidesa», afirma Ferran Lalueza, professor de Ciències de la Informació i de la Comunicació. «És el primer cop que una aplicació mòbil social xinesa triomfa entre els usuaris occidentals», puntualitza l'expert.

El 81% dels nadons té presència a la xarxa abans de fer sis mesos

El control sobre l'ús de qualsevol contingut que es penja en un web, un blog o les xarxes socials es perd un cop s'ha publicat aquest contingut. I qualsevol contingut inclou textos, comentaris o opinions i, per descomptat, fotografies i vídeos. En el cas concret del material gràfic, els experts adverteixen d'un fenomen que ja es coneix com a oversharing o sharenting i que fa referència al fet que els pares sobreexposen els fills més petits, especialment a les xarxes socials Instagram i Facebook.

El 60% dels nens d'entre 8 i 11 anys juga a Fortnite

L'estudi Generación Z y Fortnite: Nuevos paradigmas éticos de diseño de videojuegos, elaborat per la UOC i la Universitat de Lleida a partir d'una mostra de 561 nens i nenes d'entre 8 i 11 anys, revela que una part de la recepta de l'èxit d'aquest videojoc és que conté elements que tradicionalment també són atractius per a un públic infantil femení. Si bé es tracta d'un joc del gènere battle royale, amb un component competitiu de "matar l'adversari", té una estètica de caricatura colorista i vistosa, gairebé de dibuixos animats.

Les aplicacions mòbils escolten les nostres converses privades?

Es parla d'un producte electrònic durant una conversa privada amb un amic o un familiar, i posteriorment, quan s'entra en una aplicació mòbil, es veu anunciat a la cronologia. Aquest cas, que s'ha produït unes quantes vegades, ha fet saltar totes les alarmes sobre el fet que algunes aplicacions mòbils ens escolten pel micròfon del telèfon amb l'objectiu de mostrar-nos publicitat segmentada. Tot i que no hi ha estudis que verifiquin aquesta pràctica, alguns usuaris ja han començat a fer experiments que ho demostren.

«Sense gluten» a les etiquetes: informació per als celíacs o tècnica de màrqueting?

Quan llegim «sense gluten» a l'etiqueta d'un paquet de llet fresca o en unes hortalisses, som davant d'un cas de màrqueting enganyós. Això es deu al fet que «ni la llet, ni les hortalisses, ni molts altres productes frescos com la carn o els ous contenen gluten d'una manera natural», explica Aida Serra, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut. Les motivacions d'aquesta pràctica poden ser comercials, ja que els darrers anys s'ha estès la creença que una dieta sense gluten és beneficiosa per a qualsevol persona.

Ni es cura ni tots els infants amb trastorn de l'espectre autista són extremament llestos: deu mites sobre l'autisme

L'autisme no és una malaltia, sinó que és un trastorn relacionat amb el desenvolupament del sistema nerviós. S'hi neix i no es pot ni contagiar ni contraure al llarg de la vida. En relació amb el trastorn de l'espectre autista (TEA) hi ha molts mites falsos que en dificulten l'acceptació per les famílies i que entorpeixen el tractament del trastorn. Ni tots els infants amb autisme són iguals, ni una vacuna pot provocar-lo, ni a tots els beneficia la convivència en una escola ordinària, encara que disposi de protocols inclusius.

Escriure amb faltes a les xarxes socials no afecta el nivell d'ortografia

Els telèfons mòbils i les xarxes socials van donant lloc a un nou registre comunicatiu entre els joves, conegut com a texting o textspeak, que consisteix a ometre paraules i fer servir expressions que no són pròpies del llenguatge escrit estàndard, com ara «WTF», «XOXO», «4ever» o «LOL». Es tracta d'abreviacions i acrònims majoritàriament provinents de l'anglès i que ja són molt presents als xats i a les plataformes socials. Ara bé, aquestes paraules es podrien acabar fent un lloc en l'escriptura formal i perjudicar l'expressió escrita? Diversos estudis demostren que escriure amb faltes a les xarxes socials no afecta el nivell d'ortografia.