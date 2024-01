L'aparador del software

Com a mostra d'això, un dels projectes més grans pel que fa a les contribucions i al nombre de desenvolupadors és Tensorflow, una biblioteca de codi obert per a aprenentatge automàtic impulsada per Google, en el qual han treballat més de 10.000 usuaris de tot el món. «A GitHub també hi ha projectes petits. Jo mateixa he pogut adaptar a les meves necessitats alguna petita biblioteca de software impulsada per un altre usuari de la plataforma», explica la investigadora de la UOC. GitHub també proporciona visibilitat curricular. «Hi ha gent que fa servir aquesta plataforma com a repositori personal, perquè com que és visible per a altres experts d'aquest àmbit, es poden establir contactes per a col·laborar-hi o fins i tot per contractar algú», puntualitza Palazzi. «Consultant el perfil dels desenvolupadors és possible comprovar en quin llenguatge de programació són experts i cap a on apunten les seves especialitzacions», matisa Javier Cánovas, que té un perfil actiu. «També pot ser una bona plataforma per reclutar desenvolupadors», conclou.

A GitHub hi caben des de solucions de software molt consolidades fins a llenguatges en particular, com JavaScript, o desenvolupaments molt concrets amb funcionalitats específiques. Es tracta de codi que es crea i es comparteix perquè els altres usuaris hi puguin accedir i decidir si col·laboren en la seva evolució. La majoria dels seus desenvolupadors són homes d'entre 23 i 32 anys i provenen dels Estats Units i Europa.