Neix un podcast sobre les relacions entre les persones i la tecnologia

«La tecnologia és massa important per a deixar-la només en mans de tecnòlegs», afirma el professor César Córcoles a l'inici del primer episodi de Despacho 42, un podcast ideat i produït pels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, que està disponible aquí (Ivoox i Spotify).

Aquest nou mitjà digital, que emetrà un capítol cada mes, neix per parlar de com les persones ens relacionem amb la tecnologia actualment. I per això, es farà preguntes que partiran d'àmbits com la filosofia, l'ètica, l'economia o la salut, entre altres.

A més dels presentadors habituals, que seran César Córcoles i la també professora dels Estudis Susanna Tesconi, hi haurà experts de diversos àmbits. En el primer capítol participa Daniel Riera, director dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació.

Per començar, el primer capítol es pregunta per les actituds que adoptem envers la tecnologia: hi ha un equilibri entre l'entusiasme cec i la por a la tecnologia? Situant-nos en l'actual era postdigital, es tracta dels biaixos algorítmics de la intel·ligència artificial i de les tecnologies ubiqües. Es posa en relleu la necessitat d'educar críticament en la inclusivitat, l'accessibilitat i la neutralitat de la tecnologia. Però a més d'analitzar els reptes actuals, també es destaquen els beneficis que ens aporta quan es donen usos positius com la salut digital.

Despacho 42 neix amb vocació d'arribar a una audiència experta «i no tan experta» en matèria tecnològica, i tant per a la comunitat UOC com para qualsevol persona que tingui interès per la tecnologia, tal com expliquen els autors de la iniciativa. Els arxius d'àudio que generarà aquest podcast estaran disponibles per a descarregar des del blog dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació.