La 'llei del joc': limitar la publicitat pot reduir la ludopatia

Cada cop més joves, facilitat d’accés i popularitat social

Tot i que el perfil mitjà del jugador en línia a Espanya és el d'un home d'entre 18 i 43 anys, que viu en parella i té un nivell d'ingressos i d'estudis baix, cada vegada arriben individus més joves, d'entre 18 i 25 anys, a les associacions d’ajut a la ludopatia de tot el país, estudiants o aturats sense responsabilitats familiars. Segons l'informe del 2018 del Ministeri de Consum, es confirma la relació positiva entre joves i joc en línia. La taxa de variació d'aquest col·lectiu (de 18 a 25 anys) ha augmentat un 12%, cosa que l'ha convertit en el segon grup de jugadors més actiu a Espanya, només per sota de la franja de 26 a 35 anys.

«La facilitat amb què aquest col·lectiu fa servir les noves tecnologies el converteix en un públic objectiu perfecte per a les cases d'apostes en línia, de fàcil accessibilitat, sense límit de temps ni horari, des de qualsevol dispositiu i per quantitats petites», considera Ubieto. L'emoció que aquest tipus de jocs ofereix també els hi empeny: «Hi ha causes personals que els animen a apostar, la necessitat d'experimentar noves sensacions i conèixer noves realitats, sobretot en els adolescents», afirma Ubieto. «La visibilitat i popularitat que els proporciona guanyar diners també suma», afegeix el psicòleg, poder «ser algú», no passar inadvertit i accedir de passada a béns diversos com ara mòbils i motos, o finançar sortides, són variables que també hi influeixen.

Una de les grans crítiques al Decret llei és que en plataformes digitals com ara YouTube (amb un ús molt extens entre els més joves) no es prohibirà de forma directa aquest tipus de publicitat. «Plataformes d'aquest tipus haurien de quedar incloses en la prohibició general, però el Govern central és conscient de les dificultats que això suposaria i ha optat per una prohibició indirecta en el sentit de limitar que els anunciants només puguin emetre anuncis en aquestes plataformes en determinats horaris», adverteix de Juan-Creix. En la mateixa línia, Ubieto considera necessari ampliar el Decret llei, ja que «els joves viuen a la xarxa».

Creixen el nombre de cases d’apostes en els barris més pobres

A Madrid, el nombre de persones que s'han «autoprohibit» (el que es coneix com a registre de prohibits) per a no permetre's l'entrada en locals de joc ha crescut un 320% en quatre anys, i ha passat dels 4.227 que hi havia el 2013 als 17.735 apuntats al final del 2017. De la mateixa manera, a la Comunitat de Madrid ha augmentat un 304% el nombre de cases d'apostes, i de les 47 que hi havia el 2013 s'ha passat a 190 el 2017. La gran majoria d'aquestes noves obertures es van situar en els districtes amb rendes més baixes —Latina, Usera i Puente de Vallecas—, segons un informe d'El Confidencial.

«Igual que va passar amb el menjar ràpid o amb l'ús abusiu dels dispositius electrònics (els adolescents de classe baixa destinen una mitjana de 2 hores i 45 minuts més les pantalles que els de classe alta); aquestes pràctiques de consum excessiu se situen en famílies de nivell socioeconòmic baix, perquè constitueixen un "entreteniment" barat, de fàcil accés, i per la dificultat de molts pares (per ignorància, per impossibilitat de conciliar feina i família o per negligència) per a regular aquest consum», adverteix Ubieto. Per la seva part, de Juan-Creix ressalta que, per a combatre la ludopatia no hauria de combatre’s tant la publicitat del joc, sinó endurir-se els criteris de llicències d’obertura de sales de joc per a evitar concentracions en determinades zones de col·lectius de risc».

Segons l'informe del Ministeri de Consum, hi ha detonants comuns a l'hora de caure en el joc patològic: la mort d'un amic o familiar (present en el 53% dels casos), els problemes econòmics (en un 45%) i el canvi de domicili (en un 34%). Davant d'aquesta situació, la Comunitat de Madrid es planteja prohibir a les cases d'apostes que obrin abans de les 22.00 h i limitar-ne la proximitat a les escoles.

Pèrdua d’ingressos publicitaris

Els grups de pressió del joc i del món del futbol i també els grups de comunicació es veuran afectats negativament per la implantació d'aquesta mesura. «Tota restricció en publicitat té un impacte negatiu en els ingressos del sector incloses les agències, però encara és aviat per a fer prediccions; cal regular per a evitar que, amb el temps, la publicitat es vagi "relaxant" i es torni més permissiva», afirma l'advocat. «Aquesta norma és una mesura real per a frenar la ludopatia, perquè la restricció de la publicitat sempre és un mecanisme de prevenció eficaç com s’ha vist en d’altres sector com el del tabac», considera Juan-Creix. Segons la Federació Espanyola de Jugadors d'Atzar Rehabilitats (FEJAR), a Espanya hi ha uns 400.000 ludòpates.