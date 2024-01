Ensenyar les màquines a imaginar: el repte de la intel·ligència artificial

Computació i filosofia

«Hem estudiat diferents teories sobre com podria funcionar la lògica que hi ha darrere de la imaginació voluntària, per poder crear algoritmes per a simular-ne el funcionament», apunta Casas-Roma. La seva recerca tecnològica s'entrellaça amb l'anomenada filosofia de la psicologia, el compendi de diferents disciplines que comprenen el saber sobre la naturalesa de la ment i que inclouen la neurociència, la intel·ligència artificial, la ciència computacional, la lingüística i la biologia. Un àmbit que des del segle xx intenta analitzar i entendre fenòmens mentals humans, amb teories com ara el conductisme, sobre la conducta observable, fins a la revolució cognitiva, gràcies als avenços de la computació a partir dels anys cinquanta amb Alan Turing, que va proposar el test de Turing per a decidir si les màquines mostren o no un comportament intel·ligent.

La filosofia de la psicologia ha reflexionat al llarg de les últimes dècades sobre qüestions com ara què és el sentit comú, per predir comportaments que segueixen patrons que són iguals o rutines; la representació mental i la influència de l'entorn, l'acció i el cos. En el cas d'aquests últims tres factors, cal tenir en compte que la ment està influïda més enllà del que passa al nostre cervell: revisar detalls com ara notes en una llibreta o accedir a informació amb el nostre telèfon intel·ligent a les xarxes socials en són dos exemples.

«Moltes vegades decidim imaginar voluntàriament què farem en una situació, com ara quan hem de triar entre diferents opcions a l'hora de consumir un producte», puntualitza Joan Casas-Roma, que forma part d'un grup d'experts en filosofia de la intel·ligència artificial, ètica, lògica i epistemologia. Així, els investigadors de la UOC han publicat un article científic que analitza diferents teories sobre com funciona aquesta imaginació voluntària estudiant-ne la lògica des del punt de vista computacional i aplicant-hi algoritmes per a suggerir comportaments futurs. Tot i que els experts conclouen que avui les teories científiques existents no són prou precises per a poder representar computacionalment com imaginem, consideren que la recerca té el repte de conèixer el seguit de restriccions i variables que delimiten la imaginació per poder representar-les de manera científica.

Per a contribuir-hi, els investigadors han plantejat una eina visual per a classificar diferents actes d'imaginació en funció de l'empremta dels procediments que s'hi han seguit. A més, els científics han revisat què és el que les teories existents no distingeixen, i han aportat un marc independent per a determinar les dinàmiques de la imaginació. L'estudi proposa una ampliació de l'estructura compartida entre les teories per a ser utilitzada com a base per a un model formal matemàtic dels processos de la imaginació.