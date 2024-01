El meu advocat és un xatbot: quins són els avantatges?

El darrer informe de PwC sobre el sector de l'advocacia conclou que el 80% dels principals despatxos d'advocats considera que les noves tecnologies són el factor clau per a poder créixer els anys vinents. Coincideix amb l'opinió de la majoria d'advocats enquestats per a un altre estudi, l'informe 2019 The Future Ready Lawyer, elaborat per Wolters Kluwer, el qual destaca que els professionals que treballen en els despatxos d'Europa i els Estats Units consideren que les innovacions digitals aportaran un gran avantatge competitiu. No obstant això, aquest informe avança un possible obstacle per a la implantació de l'era digital en el dia a dia dels despatxos, i és que només una tercera part —el 34%— dels 700 advocats entrevistats pensa que el seu bufet està preparat per a aquest salt tecnològic necessari.

Com explica Jordi Estalella, consultor i professor col·laborador dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, el món jurídic encara és un dels més analògics, «tot i que s'ha evolucionat més en els darrers cinc anys que en els darrers cinquanta anys». Malgrat això, ja no és possible posposar el salt digital. En l'actualitat, adaptar-se al nou entorn tecnològic és imprescindible per als despatxos que volen sobreviure en l'era digital. I, a més, aquesta adaptació comportarà beneficis.

Només implantant sistemes d'automatització com els assistents de veu (chatbots), una pràctica que ja han posat en marxa despatxos d'advocats per mitjà dels seus webs, s'obtenen diversos avantatges. «D'una banda, automatitza part de les respostes més freqüents, la qual cosa redunda en un augment de la rendibilitat interna. D'altra banda, amplia l'horari d'atenció al client», assenyala Estalella, que afegeix un tercer benefici: el sistema agilita la velocitat de les respostes, de manera que s'augmenta la satisfacció del client.

No és l'única rendibilitat que comporta implantar en els bufets jurídics eines de digitalització com aquesta. Altres conseqüències són l'augment de l'eficiència i la productivitat, especialment en els despatxos el negoci dels quals està en el volum de clients o els assumptes que gestionen, els quals es poden beneficiar més de l'ús intensiu de la tecnologia per a rebaixar el cost unitari de cada servei. Pel que fa al despatx professional amb pocs clients o assumptes, normalment més complexos, també pot obtenir avantatges de les noves tecnologies «si identifica els processos o les tasques rutinàries, de poc valor afegit per al client, i els automatitza», apunta Jordi Estalella.

En aquest tipus de consells pràctics imprescindibles per a gestionar amb èxit un despatx d'advocats en l'entorn digital se centra la VI Jornada Advocacia Virtual de la UOC, que tindrà lloc el 13 de març. Hi participaran, a més de Jordi Estalella i Blanca Torrubia, professora agregada de Dret mercantil i directora del màster universitari d'Advocacia de la UOC, set experts. Entre ells, hi ha María Ruiz Pacheco, sòcia de Mirada 360, especialista en reputació i marca, i José María Palomares, director de Comunicació de la Mutualitat General de l'Advocacia i director de la Fundació Mutualitat de l'Advocacia, que parlaran sobre reputació de marca digital en una xerrada moderada per Rodolfo Tesone, diputat de la Junta de Govern de l'ICAB.