La UOC participa en dos consorcis per a desenvolupar tecnologies de comunicacions sense fil per a la indústria 4.0 i les ciutats intel·ligents

Gestió i control intel·ligent dels serveis urbans

El consorci FEM IoT es desenvoluparà fins al 2023 i té com a objectiu impulsar tecnologies com ara sistemes de comunicació IoT, vehicles connectats, l'ús massiu de dades, intel·ligència artificial, entre altres, que són el fonament del concepte de ciutat intel·ligent. En el projecte hi participen un total de quatre universitats i sis centres de recerca catalans, coordinats per I2CAT. Els membres del grup WiNe, liderats per Xavier Vilajosana, contribuiran principalment al subprojecte «Dispositius i tecnologies emergents», l'objectiu del qual és avaluar i desenvolupar tecnologies i protocols de comunicació sense fil que ofereixin garanties de funcionament en entorns urbans per tal de permetre la sensòrica distribuïda.

«L'ús de tecnologies de comunicació sense fil en aquests entorns està subjecte a limitacions físiques, com ara interferències, que en limiten el funcionament correcte. Per exemple —explica Vilajosana—, les dades que envia un sensor poden no arribar a la destinació a causa d'una col·lisió amb un altre sensor o arriben tard a causa de la congestió de la mateixa xarxa. El treball del grup incidirà en la millora d'aquests sistemes amb aplicacions tan diverses com el metering —control intel·ligent del subministrament elèctric—, el control de l'enllumenat públic o els sistemes de control de trànsit i pol·lució.»

A més a més, també es contribuirà a la integració d'aquestes tecnologies amb els sistemes de gestió. Finalment, aquestes dades seran emmagatzemades en repositoris oberts i tractades amb mecanismes d'intel·ligència artificial per tal de caracteritzar sistemes tan complexos com són les nostres ciutats.