Les dotze universitats catalanes han decidit impulsar la plataforma virtual UNIferia arran de l’ajornament per motius de seguretat sanitària del Saló de l’Ensenyament. D’aquesta manera, els estudiants de secundària del país podran trobar en un sol lloc informació sobre el ventall de graus i centres als quals poden optar per accedir als estudis universitaris. A més de la UOC, la plataforma està integrada per la Universitat Abat Oliba CEU, la UAB, la UB, la UdG, la UdL, la UIC Barcelona, la UPC, la UPF, la URL, la URV, i la UVic-UCC.

L’edició especial per als graus de les universitats catalanes de la UNIferia estarà activa del 19 al 21 de març al lloc web www.graus.uniferia.org. Tindrà un format responsiu i adaptable a dispositius mòbils, i a més durant aquests dies, a través dels canals de xat, es donarà atenció i orientació personalitzada als futurs universitaris sobre les titulacions de grau, els sistemes d’accés i de formalització de matrícula, les possibilitats d’ajuts i beques per a l’estudi, i les opcions de mobilitat internacional de cada universitat. Tot i això, la informació restarà disponible i es podrà consultar al mateix lloc fins al mes d’octubre. A més, en el punt d’informació principal de la plataforma, els usuaris trobaran dades generals sobre el sistema universitari català, així com un cercador per a localitzar els diferents títols de les universitats participants a la fira.