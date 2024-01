Els primers a tornar de vacances

Els primers turistes internacionals a tornar seran probablement els que procedeixen de països que també han estat afectats per l'epidèmia. Com a mínim aquesta és l'estimació que fan els experts basant-se en la teoria de les catàstrofes, que té en compte altres crisis d'arrel semblant com la de la SARS el 2003. Per contra, com explica Díaz Luque, els turistes més prudents seran els que procedeixen de països on el virus no ha afectat tant, que perceben el perill de visitar Espanya com a alt. Es tracta del col·lectiu que costarà més de recuperar. Pel que fa al turisme nacional, la previsió dels analistes és que es recuperarà força abans que el que ve d'altres països.

No obstant això, en el millor dels escenaris i tot, la situació serà complicada especialment per a les PIME dedicades al turisme, més encara si els terminis s'allarguen: en aquest supòsit, la mateixa oferta es pot veure afectada pel tancament definitiu de PIME en el sector. Per aquesta raó, els experts insisteixen en la necessitat de línies d'ajuda per a afrontar una crisi que pot empitjorar si la paralització del país s'allarga en el temps. «Caldrà pensar en ajudes generals per a rellançar l'activitat quan passi tot. Mentrestant, caldrà ajudar treballadors i empresaris a subsistir en l'aturament d'aquest sector», afirma Pablo Díaz Luque.

Com en tots els cicles, aquest és un punt de canvi en un període que ha estat particularment alcista i a què ara costarà tornar a arribar. Però el sector ha sortit de crisis significatives moltes vegades, i quan arribi el moment d'obrir de nou totes les infraestructures turístiques, pot ser l'ocasió de repensar el model econòmic. Com explica el professor de la UOC, el turisme és una activitat intricada en la societat, i depèn de la resta de factors socioeconòmics i hi interactua. Per això, «una bona sanitat, igual que una certa seguretat, bons transports, cultura, etc., són un factor bàsic per a una atracció harmònica de turistes». A més, segons aquest expert, el final de la situació d'emergència pel coronavirus podria ser una oportunitat per a repensar models de negoci insostenibles «que causaven certa turismofòbia i turistificació. Als Estats Units hi ha desenes de grans superfícies comercials abandonades; espero que no es doni el cas de grans hotels a l'Estat espanyol», assenyala.