La crisi del coronavirus augmenta la ciberdelinqüència

Els ciberdelinqüents poden aprofitar la crisi de la COVID-19 per a atacar els nostres ordinadors, tauletes o telèfons mòbils i robar-nos dades sensibles o personals. És temps de confinament necessari i obligatori que ens facilita passar més temps connectats a la xarxa i ens exposa més del que és habitual als seus riscos. David Megías i Helena Rifà, investigadors experts en ciberseguretat de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ens faciliten consells pràctics per a evitar ser víctimes d'activitats malicioses a internet en plena crisi del coronavirus.

Les crisis també són situacions per a aprendre. De fet, en xinès aquest concepte es compon de la suma de l'ideograma de perill i del d'oportunitat. Però no sempre es treu profit d'oportunitats amb bones intencions. La crisi present pot ser un brou de cultiu perquè accions malicioses habituals que es propaguen per la xarxa provoquin més víctimes, ja que una bona part de la societat està més temps connectada del que és habitual. «Les campanyes malicioses funcionen per estadística. Els seus autors saben que hi ha un cert nombre d'usuaris, un percentatge encara que sigui petit, que hi caurà», indiquen els experts de la UOC. «Les dades personals tenen un valor elevat en el mercat negre», afegeixen. Aquests són alguns dels motius principals pels quals tant els usuaris a títol individual com les empreses han de tenir presents precaucions com les següents perquè els atacs informàtics que s'aprofiten de la inestabilitat d'aquest període no afectin els seus dispositius i la seguretat de les seves dades.