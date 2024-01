Les mesures de prevenció de la COVID-19 han generat un degoteig d'activitats culturals i educatives gratuïtes per a amenitzar els dies de confinament: des de recorreguts virtuals per museus fins a festivals de música en línia. L'Editorial UOC se suma a aquest intercanvi de coneixement obrint al públic, per primera vegada, una col·lecció de llibres electrònics sobre ciències socials que inclou 79 títols.

Els títols publicats també formen part del projecte «Conectad@s: la universidad en casa», un portal web del Ministeri d'Universitats i la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) dissenyat per la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC ) que facilita continguts a tota la comunitat educativa per a continuar en línia l'activitat docent. En total, hi ha 79 obres disponibles per mitjà del repositori institucional de la Universitat O2, les quals aborden diverses disciplines de l'àmbit de les ciències socials, com ara la comunicació, la psicologia i l'educació.

«El llibre acadèmic és un element essencial en la producció científica de les humanitats i les ciències socials, i la seva qualitat no es posa en risc pel fet d'obrir-lo: al contrari, el llibre guanya en impacte social i visibilitat», conclou Ciro Llueca, director de l'àrea de Biblioteca i Recursos d'Aprenentatge de la UOC.

Per a Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC, la publicació editorial universitària en obert és innovadora en els països de parla no anglesa. «La nostra aposta és contribuir a fer que la UOC esdevingui un node de coneixement, capaç de connectar-se amb altres organitzacions i persones. Compartir recursos formatius en obert i de qualitat amb la resta d'universitats d'Europa i el món i amb tota la ciutadania respon a aquest objectiu», explica.