La validació dels materials és fonamental

Els makers, doncs, no van dubtar ja fa més d'una setmana, al començament de l'estat d'alarma, a posar el seu coneixement i la tecnologia que tenen en tallers o als seus domicilis al servei de la societat. Què calia? Material sanitari. Milers de cervells van començar llavors a treballar per buscar solucions, innovadores però factibles, a la manca de viseres o respiradors en hospitals de tot l'Estat espanyol. El nombre de voluntaris va anar creixent dia a dia fins als gairebé 15.000 que són integrats en xarxes socials i pàgines web com www.coronavirusmakers.org o http://3dcovid19.tech/. Des de totes les comunitats autònomes s'hi adhereixen persones que volen ajudar i que es distribueixen en grups, el més nombrós dels quals és el de fabricació. Majoritàriament, són impressores 3D les que funcionen a preu fet, però hi ha altres persones que treballen sobre els dissenys, en la creació, en la decisió d'ús de materials i, també, en la validació dels objectes per part dels professionals.

«Aquesta iniciativa es va generar fa anys perquè les persones tenien l'ímpetu de fer-ho tot a casa i es van fer grups en què s'ajudaven entre elles», remarca Sergio Morales, professor col·laborador del màster d'Indústria 4.0 de la UOC i ESUPT, i coordinador d'iniciatives Indústria 4.0 de l'empresa Fluidra. Perquè l'ímpetu no es vegi frenat per la ineficàcia, la coordinació i la informació són fonamentals. «Cal fer un advertiment: tothom pot tenir una impressora 3D, però perquè una peça sigui útil o perquè funcioni bé ha de complir uns requisits».

«Cal anar amb compte», explica Morales, el qual per mitjà de Fluidra és dins el moviment 3DCovidTech, que funciona entre el Laboratori 3D del Parc Taulí i l'Hospital Universitari de Sabadell. Són els professionals del Col·legi de Metges de Barcelona els qui validen els models que després s'imprimeixen en empreses (com Seat o HP) i domicilis. «Els metges revisen els models, tant de disseny com de material, perquè siguin funcionals, per exemple, en la desinfecció o esterilització», relata el docent, el qual afegeix que hi ha un «control» de què es va fabricant i de la logística per a poder portar el material als centres sanitaris.

«La producció és sobretot de fungibles i és a discreció, fins que no se'n necessitin més», apunta. Quan la crisi estigui superada hi haurà, de segur, un reconeixement social d'aquests creadors, però els experts consideren que també hi pot haver un «canvi de paradigma». Morales destaca que, fins ara, «la impressió 3D s'ha fet servir per a prototips, abans de fabricar en massa, per a validar i millorar models». La capacitat i el múscul que mostra aquesta xarxa de coneixement aquests dies en pot millorar l'estatus. «Es va veient la seva versatilitat en la fabricació. Ha hagut d'arribar una situació com aquesta per a dir o això o res. Servirà per a donar-hi valor com un mitjà més de producció», explica el col·laborador de la UOC.

La generositat, a l'ADN dels makers

Susanna Tesconi, professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, subratlla el component de «generositat» dels makers. «El do it yourself és molt individualista, però aquest moviment es passa a la lògica del do it with others i és un espai de trobada i aprenentatge horitzontal. A l'ADN del moviment maker hi ha la col·laboració, encara que sigui a distància», defensa, i afegeix que el «contacte amb el territori» també és una característica pròpia d'aquest fenomen. Així, els grups, diu, «identifiquen necessitats» properes i les intenten solucionar, sobretot en un moment, afegeix, «en què hi ha dificultats per a moure'ns».

Posa com a exemples el cas de Bilbao, on es va fer donació de proteccions per al personal d'ambulàncies, o el de Castelldefels, on es treballa en material sanitari. Tesconi valora la «visibilitat» que donarà al moviment aquesta aportació a la crisi sanitària, però assegura que, com a pedagoga que dissenya programes educatius d'aquesta mena, ja hi ha moltes experiències en educació primària i ensenyament secundari, i també en l'universitari, que fa anys que funcionen. Ara, preveu, «s'entén més i es veurà que darrere les màquines, que s'emporten molta atenció, hi ha persones. Això és possible perquè hi ha molta gent que genera coneixement i que el comparteix».

«En aquests moments hi ha un torrent d'activitat maker». Amb una barreja d'orgull i preocupació per la situació, César García, que ha estudiat a la UOC, explica per mitjà d'un vídeo de YouTube com són aquests dies per al col·lectiu. «La idea és treballar per construir coneixement obert, amb llicències lliures, de manera que qualsevol persona es pugui unir a aquests grups i aportar el que pugui», explica el també creador del podcast «L'Hora Maker» , que fa molts anys que impulsa aquest moviment i que aquests dies està absolutament desbordat per la quantitat de persones que s'hi han posat en contacte i treballen amb una única finalitat: combatre la COVID-19. Va ser el primer cap de setmana de confinament quan es va crear un grup per mitjà de Telegram per dirimir què podia fer per a ajudar el sector sanitari.

«El primer dia hi havia vint persones, el següent, cent, i el tercer n'hi havia mil...», exclama García, que defineix la situació en aquests moments del moviment maker a l'Estat espanyol: «S'ha muntat una comunitat molt gran de makers que té ganes de col·laborar, de fer alguna cosa que sigui útil». I, encara que ell és un més i deixa clar que no és portaveu ni representant perquè es tracta d'una comunitat entre iguals, també detalla que no hi ha cap ànim de lucre i totes aquestes tasques es desenvolupen de manera voluntària. Sense demanar res a canvi, milers de persones posen tot el seu esforç i creativitat per a elaborar viseres, cascs, ulleres i fins i tot respiradors, que encara estan en fase de proves a Astúries.

«Ara el que és més important és pal·liar mancances de subministraments i materials per al personal que està cara a cara amb la gent. No hi hauria d'haver ningú que no tingui proteccions si està amb malalts», reclama. Les ganes d'ajudar són tan grans que ara mateix no solament hi ha dissenyadors i fabricants, sinó que també s'impulsen projectes de programari, aplicacions d'ajuda mútua o chatbots, fins i tot sense destinació definida. «Tots estem creant, a veure com s'encaixa tot», admet, somrient, García al despatx de casa seva.

No obstant això, el moviment maker de Madrid ha patit un revés aquests últims dies, ja que la Conselleria de Salut d'aquesta comunitat, després d'haver donat el vistiplau per a un dels models de màscara de plàstic, ha fet marxa enrere i ja no els autoritza.