Veurem una internet nova després del coronavirus?

Com funcionaria?

El que se sap de la proposta que lidera Huawei, que descriu la infraestructura de l'internet actual com «inestable» i «insuficient», és que vol substituir el sistema que fem servir ara, en què per transmetre dades cada dispositiu envia paquets d'informació a una adreça. Aquesta tecnologia, que funciona des de fa més de quaranta anys, es basa en el protocol de control de transmissió o TCP i el sistema d'adreces conegut com a protocol d'internet o IP. El problema actual és que, segons Huawei, les xarxes estan cada vegada més separades i individualitzades, i això fa que la intercomunicació entre elles sigui més lenta i complexa. És el que vol solucionar el nou sistema, que es basaria en una tecnologia en què els dispositius de la mateixa xarxa es comunicarien directament entre ells, sense dependre d'un satèl·lit o intermediari.

No obstant això, no seria totalment lliure. Es preveu que aquest nou sistema necessitaria algun sistema d'autenticació per poder funcionar, cosa que comportaria el rastreig de les dades. En el cas que es resolguessin les dificultats tècniques per engegar-lo, s'obriria la porta a la censura, i països com els Estats Units, el Regne Unit i Suècia ja han manifestat les seves reserves. «Internet és una xarxa de xarxes, de manera que el concepte d'internet com una única xarxa sota el control exclusiu d'un govern, un operador o una empresa no existeix i no té sentit. Segurament no en tindrà mai», afirma Pere Tuset Peiró .

Tal com explica Sergio de Juan-Creix, professor col·laborador dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i expert en dret digital del despatx Croma Law Firm, si bé amb el sistema actual podem ser identificats mitjançant l'adreça IP, amb un sistema d'autenticació seria molt més senzill. «Actualment, identificar algú pel seu IP requereix una autorització judicial que ordeni als operadors revelar la identitat d'una persona, però amb un sistema d'autenticació per accedir a internet aquesta possibilitat seria més oberta», afirma assenyalant que no solament els operadors, sinó també altres agents podrien controlar el nostre ús d'internet amb el risc que això comporta per a la nostra privacitat i intimitat.

No serien les úniques esferes que es podrien veure atacades. «A més, podria posar en perill altres drets fonamentals com la llibertat d'expressió i d'informació», explica De Juan-Creix, que afegeix que, encara que el problema de l'autenticació ja té lloc en molts webs, plataformes i xarxes socials, «si s'utilitza com una clau d'entrada a internet, podria restringir-hi l'accés a determinades persones o mitjans amb una restricció o control potencial evident al dret fonamental a la llibertat d'expressió i d'informació, pilars bàsics de la pluralitat democràtica».