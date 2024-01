Anàlisi de la violència física i psicològica i altres conflictes

Com ho explica Tamarit, membre del grup de recerca Sistema de Justícia Penal (VICRIM) de la UOC, la recerca no solament se centrarà en la violència física i psicològica, ja sigui cap a un dels membres o bidireccional, sinó que també aprofundirà en la conflictivitat general, i intentarà respondre a la pregunta de com el confinament afecta les relacions de parella.

Per això s'han establert variables entre les quals figuren el nombre de persones que estan confinades a casa, si hi ha nens o no, quina edat tenen, si la parella ha patit elements estressants relacionats amb la malaltia a la pròpia família o quina ocupació tenen els membres de la parella actualment —si estan desocupats, teletreballen o treballen fora de casa.

La recerca, que comença aquesta setmana, es basarà en una enquesta difosa per mitjà de les xarxes socials tant a Espanya com a Itàlia. Mitjançant aquesta enquesta, el catedràtic de la UOC i el seu equip esperen esbrinar com es gesten els conflictes entre parelles i quin pes hi té l'estrès. «Potser ens trobarem que l'increment de la violència es produeix en parelles que s'han quedat sense feina, però també pot ser que es produeixi en llars on tots dos treballen des de casa perquè això suposi més estrès. No ho sabem, el que busquem és que les variables ens ajudin a entendre què està passant», afirma Tamarit.

L'equip de recerca que lidera el catedràtic de la UOC ja ha fet anteriorment estudis relacionats amb la violència de gènere, l'últim dels quals, «Com respon el sistema de justícia penal a les necessitats de les víctimes de violència de gènere? Percepció dels professionals i de les víctimes», va ser presentat recentment al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Una de les conclusions d'aquest estudi va ser que, tot i els avenços en el tractament i també en la resposta judicial que es proporciona a la violència de gènere, encara queda un camí llarg per recórrer si es volen cobrir totes les demandes de les víctimes. La manca de mitjans materials als jutjats és un dels obstacles principals. No obstant això, l'estudi també mostra altres mancances, com ara la qualitat de la informació que es dona a les víctimes quan accedeixen al sistema judicial, la qual es podria millorar perquè augmentés el nivell de comprensió de les víctimes respecte dels seus drets.