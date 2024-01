Els 'makers', una nova professió

Imprescindibles per a la societat

De la rapidesa amb què els makers són capaços de donar resposta a les necessitats actuals, també en parla Víctor Barahona, maker i membre de l'Impact Hub Donostia, que destaca la capacitat de reacció com un dels aspectes que els fa tan imprescindibles en la societat. «La indústria té temps de resposta llargs davant d'un desafiament o desafiaments d'aquest tipus, mentre que el col·lectiu maker és capaç d'innovar amb rapidesa», assenyala.

Segons l'estudi Employability and Career Success: Bridging the Gap between Theory and Reality, la capacitat d'adaptar-se a les circumstàncies i d'estar a l'altura de nous reptes, la coordinació amb els altres i la motivació per treballar són les tres qualitats que els empresaris busquen a l'hora d'identificar els treballadors amb més potencial.

Per aquest motiu, segons César García, els makers estan cridats a ocupar un lloc preferent en el mercat laboral. «La velocitat a la qual es creen noves professions en l'àmbit tecnològic, sumat al fet que gran part de la nostra vida està organitzada al voltant de la feina, amplia la reflexió i els reptes sobre el futur del treball d'aquest col·lectiu. Estic convençut que el repte és aprendre a adaptar-se als nínxols hiperespecialitzats sense una formació prèvia», assenyala.

Els nous reptes de la quarta revolució industrial

L'informe del Fòrum Econòmic Mundial The Future of Jobs publicat el 2016 indicava ja llavors que la capacitat de treball en equip seria una de les habilitats més sol·licitades per obtenir una ocupació en l'anomenada quarta revolució industrial. El mateix informe assenyalava que en aquesta revolució, en la qual ens trobem actualment, guanyarien cada vegada més pes la intel·ligència artificial, la robòtica, la nanotecnologia, la genètica, la biotecnologia i la impressió en 3D, tecnologia que ha estat clau per al desenvolupament de Coronavirusmakers.

Fins ara, la impressió en 3D ha estat present sobretot en el sector de l'automoció, però també té un paper important en altres sectors com el de la salut. No obstant això, perquè els que s’hi dediquen puguin destacar com a professionals no n'hi ha prou amb conèixer el funcionament d'aquesta tecnologia. També resulta clau l'intercanvi de coneixements i la creativitat en equip. I ja hi ha trobades del sector, com la fira SIMO Educación, que disposen d’un espai maker propi.

Amb aquestes habilitats és possible desenvolupar la capacitat per aprendre construint, en companyia més que en competència, compartint avenços. «A la major part de la comunitat maker li agrada relacionar-se i socialitzar, compartir el que sap per aprendre els uns dels altres. Per això fem servir xarxes socials, particularment Twitter, i ens veiem en esdeveniments i fires maker», afirma Víctor Barahona.

Barahona participarà el pròxim dimarts 12 de maig, juntament amb Àngels Fitó, César García i Jaime de los Ríos, fundador del laboratori obert d'Art i Ciència d’Arteklab, en el seminari web organitzat per l'Impact Hub Donostia i la UOC en què es debatrà sobre el futur maker després de la COVID-19.