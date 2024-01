Com es pot millorar l'aprenentatge d'idiomes mitjançant les TIC?

El tancament de centres educatius a causa de la COVID-19 ha forçat a seguir el curs escolar i universitari de manera no presencial. Moltes extraescolars d'idiomes també s'han vist forçades a continuar en línia. Però com podem crear un entorn òptim per aprendre un idioma mitjançant l'ús de la tecnologia? Com se'n pot millorar el procés d'aprenentatge?

La professora Gisela Grañena, directora del nou màster universitari d'Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes mitjançant la Tecnologia, explica que aquesta formació vol familiaritzar els estudiants amb diferents maneres d'integrar la tecnologia en l'ensenyament d'un idioma per fer una docència més efectiva que motivi l'alumnat i potenciï la seva autonomia en el procés d'aprenentatge: des de la ludificació i el disseny de tasques per a diferents enfocaments pedagògics al treball col·laboratiu en línia i la provisió de feedback (o retorn). L'objectiu final és que els estudiants surtin equipats amb criteris conceptuals i metodològics basats en la teoria i la recerca de l'adquisició de llengües per poder triar opcions tecnològiques i fonamentar-ne l'ús.

El màster formarà professionals del camp de l'ensenyament de llengües i els àmbits relacionats (autors i editors de recursos d'aprenentatge d'idiomes en línia, assessors per a plataformes digitals, etc.) en l'ús i l'aplicació de la tecnologia per millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge d'un idioma.

La UOC també llança quatre doctorats nous

Quatre doctorats completen la llista de novetats oficials de la Universitat per al curs que ve. Són els doctorats de Salut i Psicologia, d'Humanitats i Comunicació, d'Administració i Direcció d'Empreses i de Turisme, que oferirà l'Escola de Doctorat de la UOC a partir del setembre de 2020.