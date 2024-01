Ciberhomofòbia: l'odi es trasllada a la xarxa

Durant el primer trimestre de l'any, el temps que dediquem a les xarxes i a altres aplicacions mòbils ha augmentat un 20 % a causa, en bona part, del confinament, segons un informe elaborat per App Annie. Es tracta d'un espai que destinem sobretot a la socialització i a l'entreteniment però que també serveix per assetjar i agredir.

Ho va comprovar l'organització nord-americana Anti-Defamation League (ADL) quan, fa poc més d'un any, va engegar un estudi per respondre a la pregunta de què impulsa els ciberassetjadors a desfermar el seu odi a internet. La conclusió? L'11 % de l'odi que es transmet a la xarxa es fa per agredir verbalment o assetjar persones amb sexualitats diferents de l'heterosexual. En alguns països, aquests insults i agressions en línia són el pa de cada dia: l'any passat, la discriminació per orientació sexual va ser el primer motiu de denúncia per agressions a internet a l'Argentina, segons dades de l'Institut Nacional contra la Discriminació, la Xenofòbia i el Racisme (INADI), encara que ja hagin passat trenta anys des que l'OMS va eliminar l'homosexualitat de la llista de malalties mentals.

«Les xarxes permeten donar visibilitat a determinats col·lectius, però l'anonimat i el fet que no hi hagi una interacció cara a cara fomenten que també sigui el lloc on es generen missatges d'odi, assetjament i altres agressions», assenyala Susanna Tesconi, professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. «El col·lectiu LGTB és una de les dianes d'aquests missatges d'odi que s'estan alimentant. En aquest sentit, tinc la sensació que hem retrocedit», afegeix.

La veritat és que les xifres de l'Estat espanyol també parlen de ciberhomofòbia: l'any passat, l'Observatori Madrileny contra la LGTB-fòbia va presentar el seu informe anual, en què es destacava que el 2018 hi va haver només a la Comunitat de Madrid 345 incidents d'odi contra el col·lectiu LGTB. Tot i que moltes d'aquestes agressions van tenir lloc al carrer (el 42,9 %), el segon escenari més important era internet. Així mateix, l'Observatori contra l'Homofòbia (OCH) també va denunciar més d'un centenar d'agressions al col·lectiu LGTB a Catalunya i va advertir que les agressions que s'havien dut a terme a internet i a les xarxes socials també eren les segones més importants.

Com explica Tesconi, les xarxes socials amplifiquen tendències i fenòmens de la societat, cosa que significa que «si hi ha una actitud d'odi o de no-inclusió respecte al col·lectiu LGTB, a la xarxa això es veu reflectit i probablement amplificat per la facilitat de difondre aquesta mena de continguts». La seva anàlisi coincideix amb la de Begonya Enguix, doctora en Antropologia Social i professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, que recorda que socialment podem reaccionar davant de la diferència de gènere, afectiva i sexual atorgant-li legitimitat i incloent-la o rebutjant frontalment els tipus de relació que queden fora dels patrons heteronormatius i veient-les com una amenaça a l'ordre establert —l'heteronormatiu.

Segons Enguix, l'odi i les agressions davant la diferència poden obeir a motius diferents, però generalment «estan vinculats a la protecció de les relacions de gènere (i de sexualitat) tradicionals des de posicions que consideren que aquestes relacions sustenten uns valors tradicionals —família tradicional, producció i reproducció, per exemple— que són superiors a altres valors». Així, la masculinitat tradicional i hegemònica en general «exclou i castiga tot el que pot posar en perill el "mandat tradicional del gènere" i el poder i el privilegi masculins», continua Enguix, que afirma que la masculinitat hegemònica encara es defineix més pel que no és que no pas pel que realment és: un home «de veritat» no ha de ser un nen, ni una dona ni un efeminat.

«L'home blanc i heterosexual, suposadament dipositari dels valors tradicionals occidentals, i els que en comparteixen l'ideari se senten amenaçats per altres formes d'expressió sexoafectives i responen amb el rebuig i l'agressió», apunta Begonya Enguix. A més, afegeix que tot i que els canvis legals i normatius ajuden a l'erradicació de la LGTB-fòbia, aquesta actitud «persisteix, sens dubte, entre nosaltres com a exemple que els significats tradicionals de la masculinitat i la feminitat continuen presents en bona part: continuem vivint en contextos heteronormatius i masclistes, malgrat els nombrosos canvis que hi ha hagut».