El tancament de les escoles i les vacances d'estiu augmenten el risc que els nens guanyin massa pes

Com ha de ser l'alimentació durant l'etapa escolar?

Per a Esquius, una alimentació saludable ha d'aportar l'energia i els nutrients necessaris, ha de ser equilibrada pel que fa a les proporcions recomanades, ha de ser variada en aliments saludables, no ha de tenir contaminants biològics i químics que puguin perjudicar l'organisme i s'ha d'adequar a les característiques socials i culturals de cada individu i cada grup, i a l'entorn i a les necessitats individuals de cada etapa i circumstància de la vida. L'experta conclou que una alimentació saludable també ha de ser «agradable i satisfactòria sensorialment», alhora que ha de vetllar per la «sostenibilitat ambiental».

La professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC també recomana a les famílies que vagin introduint a poc a poc nous sabors en el paladar de les criatures, que tinguin una actitud positiva davant del menjar i que els transmetin aquestes habilitats a fi que esdevinguin crítiques. Roura afegeix que «a menjar se n'aprèn menjant i, per tant, és bàsic anar acostumant el paladar a diferents sabors i textures».

Nou curs sobre alimentació saludable de la UOC i la Fundació Alícia

Amb l'objectiu de formar professionals que sàpiguen promoure una alimentació saludable entre els infants i els adolescents en els centres educatius i que els puguin transmetre coneixements, habilitats, actituds en alimentació i estils de vida, la UOC, en col·laboració amb la Fundació Alícia, presenta el seminari Alimentació saludable a l'escola, que començarà el 17 de juny i tindrà una durada d'un mes.

El paper de la Fundació Alícia en aquest seminari és el d'ensenyar a posar en pràctica la gestió real d'una alimentació saludable. Gestionar l'alimentació es basa a saber planificar, triar, preparar, conservar, cuinar, menjar... i tot això és el que es vol transmetre amb aquest curs, a més de recursos i eines per a les criatures.

Aquesta formació s'alinea amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides, per tal que des de l'àmbit educatiu es promogui una alimentació no solament saludable, sinó també adaptada culturalment, responsable, sostenible i ètica en què, a part de reduir el malbaratament alimentari, es potenciï el desenvolupament agroalimentari local i els productes de temporada.

La Fundació Alícia és el primer centre de recerca, desenvolupament i innovació en cuina integrat per un petit equip multidisciplinari de científics de diferents especialitats, com ara nutricionistes, biòlegs, tecnòlegs dels aliments, químics, enginyers agrònoms o antropòlegs i especialistes en cultura alimentària que treballen amb gastrònoms i cuiners creatius. Fa més de deu anys que dissenya i desenvolupa programes per a la comunitat educativa i altres col·lectius d'interès divulgant la importància de la cuina com a peça clau per adquirir uns bons hàbits.