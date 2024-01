En els últims anys, el micromecenatge (en anglès, crowdfunding) s'ha estès més enllà de l'àmbit de la cultura —on va néixer— i ha evolucionat fins a esdevenir una eina per impulsar tot tipus de projectes d'impacte social. Un exemple són les campanyes de solidaritat que s'estan articulant per fer front a la crisi de la COVID-19 mitjançant plataformes com Goteo. Per la seva naturalesa participativa, estudiar el micromecenatge pot servir per explorar els interessos i les dinàmiques de suport de la societat, però fins ara no era clar quin paper tenia realment en el marc del desenvolupament sostenible i l'economia solidària.

Ara, un treball del grup de recerca Dimmons de la UOC posa les bases per estudiar el fenomen del micromecenatge cívic amb rigor científic. Publicat en obert a la revista del grup Nature Scientific Data, constitueix la recopilació més gran de dades de campanyes d'aquest tipus fins ara, i està a disposició d'altres investigadors que vulguin aprofundir en el seu estudi.

Per desenvolupar-lo, els autors van extreure dades de 487 campanyes de Goteo, una de les úniques plataformes de micromecenatge de codi obert, i enfocada a projectes de caràcter social. A més, per comprovar l'impacte social dels projectes, els investigadors van analitzar com s'alineaven amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides de l'Agenda 2030. «Mentre que en el finançament públic aquests objectius s'han convertit en una referència, no hi havia gaire informació sobre com es connecten el micromecenatge i les iniciatives civils i socials amb els objectius de desenvolupament sostenible», exposa Enric Senabre, coautor de l'estudi i col·laborador del grup Dimmons, dirigit per Mayo Fuster.

Les dades revelen, entre altres coses, que entre els 17 objectius de desenvolupament sostenible alguns van rebre més suport que d'altres en el període estudiat, que abraça més de tres anys. Per exemple, les iniciatives relacionades amb la sostenibilitat i l'ensenyament aglutinen més campanyes a Goteo i més donacions que els projectes de l'àmbit de la indústria, la innovació i el creixement econòmic.