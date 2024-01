«La resiliència urbana és la capacitat d'enfrontar-se, anticipar-se, reconstruir-se o transformar-se després d’un canvi brusc», defineix la investigadora Mar Satorras. És una dels integrants del grup TURBA de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que acaba de fer pública una part de la recerca que ha dut a terme durant els últims mesos: la recopilació de 53 iniciatives socials urbanes per fer front al canvi climàtic a Barcelona i Sevilla. L'emergència climàtica és l'enfocament específic de l'activitat d'aquest equip, però moltes de les qüestions que estudien són aplicables a qualsevol altre xoc, com ha estat la pandèmia de la COVID-19.

«La visió integral de la resiliència és un repte per a les ciutats», exposa l'experta, que vincula aquestes dues àrees per posar sobre la taula el repte a què s'enfronta l'Estat espanyol. «Si les polítiques de medi ambient s'entenen com a polítiques de salut, hi haurem guanyat molt», afirma. La investigadora constata que hi ha dos camins contraris per sortir de la situació actual, que afecta de la mateixa manera l'entorn de les ciutats i la salut dels seus habitants.

D'una banda, considera que hi ha una «amenaça» pel que fa a la possible flexibilització de la normativa ambiental o dels processos urbanístics per millorar l'economia, i que hi pot haver un augment de la contaminació causat per uns models de mobilitat que siguin encara més personals i que rebutgin el transport públic per risc de contagi. «Pot ser que la nova normalitat s'assembli molt a l'anterior en termes d'impactes ambientals o que, fins i tot, augmenti l'ús del vehicle privat», destaca.

Però hi ha una altra opció, que és la que defensarien els científics: aprofitar la reconstrucció per impulsar una transformació del model econòmic que inclogui una transició ambiental. «L'experiment en massa del teletreball es podria consolidar, i l'ampliació de l'espai per a vianants i bicicletes i de les fórmules innovadores de transport col·lectiu podrien fer que la mobilitat fos més sostenible», apunta Satorras. Planteja «dos escenaris» i una gran dificultat per, ara com ara, predir quin serà el que s'adoptarà. «El més desitjable és que s'aprofiti l'oportunitat d'accelerar la transició ambiental sense deixar ningú enrere», conclou.

Alguns projectes de resiliència urbana, com ara la xarxa de cent ciutats resilients, de la qual Barcelona forma part, ja buscaven la coordinació entre àrees per fer front a diferents riscos, assenyala la investigadora. L'objectiu era millorar la resiliència assegurant la «comunicació» entre àrees diverses, com ara la salut pública, el medi ambient o els serveis socials. «Les persones més vulnerables als efectes del canvi climàtic, com ara una onada de calor, també poden ser les més vulnerables al coronavirus», subratlla, com a mostra de la importància dels punts en comú de les mesures i de la necessitat d'aprendre lliçons.

La clau, afegeix, és la participació, la col·laboració o la inclusió de la ciutadania i dels moviments socials en les polítiques de l'Administració pública. Moltes de les iniciatives que el grup TURBA ha recopilat durant el darrer any eren exemples de les diferents formes de diàleg entre aquestes dues parts. Entre les iniciatives recopilades pel grup, n'hi ha algunes d'autogestió, com ara els horts comunitaris que ofereixen espais de refugi; d'altres han tingut assessorament tècnic municipal, com ara la instal·lació de cobertes verdes en edificis a Barcelona, i d'altres s'originen i s'adrecen a la mateixa ciutadania, com ara les que organitzen mobilitzacions contra l'emergència climàtica o d'ajuda a col·lectius específics.