Tenint cura de la privacitat

«Ningú de l'empresa pot veure amb qui ha estat un treballador, tret que se'l declari simptomàtic», aclareix Ángel Puertas. Els creadors de Cowin-19 insisteixen que tenen molt en compte la seguretat i la privacitat de les dades que l'aplicació recull, i per garantir-les, xifren la informació que obtenen i la mantenen anònima. «En l'activitat diària, l'eina permet veure els perfils de les persones, però mai amb qui han estat, excepte si se les marca com a simptomàtiques per desbloquejar la informació completa dels contactes que ha tingut», afegeix. A més, els responsables de l'aplicació confirmen que els treballadors reben una notificació per correu electrònic quan l'empresa on treballen ha desbloquejat la fitxa i accedeix a la informació que conté. «Apostem per fer transparent tota la gestió de les dades, que són anònimes, tret que calgui examinar-les en cas que hi hagi algun positiu per evitar de manera objectiva un focus de contagi per coronavirus», puntualitza Puertas.

Els creadors de Cowin-19 també han implementat la tecnologia en dos formats més: penjoll i polsera. De fet, SeniorDomo va néixer amb el desenvolupament d'una polsera per monitorar la gent gran que necessita una atenció especial, que va ser un dels projectes guanyadors de l'edició 2019 de l'SpinUOC, un programa d'emprenedoria de la UOC. «S'han posat en contacte amb nosaltres empreses a les quals, malgrat que han activat protocols per la COVID-19, no és fàcil determinar amb quins companys han pogut estar en contacte els treballadors. A més, cal tenir en compte que un empleat que doni positiu i hagi d'anar a l'hospital perquè li facin l'exploració i les proves pertinents, ja ha d'afrontar una situació prou traumàtica, de manera que li evitem que hagi d'aclarir a l'empresa d'una manera detallada amb qui ha estat», explica Ángel Puertas.

Una solució que ja s'aplica

«Amb aquesta iniciativa volem aportar el nostre gra de sorra per garantir la continuïtat de les empreses i facilitar-los la tornada a la nova normalitat amb l'ús de la tecnologia», apunta Álvaro Ortín, director executiu (CEO) d'Enzyme Advising Group. Els responsables de Cowin-19 confirmen que ja tenen unes quantes empreses que han optat per la seva solució per gestionar la tornada a la feina en plena pandèmia. És el cas de la biscaïna Emica Bombas, que té uns cinquanta treballadors i es dedica a la fabricació de dissenys de bombes centrífugues i ventilació.

«Som una empresa amb més de 120 anys d'història i en diferents moments ens hem hagut d'adaptar a circumstàncies complexes. Els canvis poden implicar un gran nombre de decisions i actualment vivim una situació d'incertesa», apunta Jon Ander Aguirrebengoa, director general de la companyia. «Cowin-19 ens ajuda a establir mesures preventives i protocols de desescalada, i també a reaccionar de manera ràpida i segura davant de qualsevol sospita de simptomatologia de la COVID-19 per aturar possibles contagis», afegeix. Aguirrebengoa assenyala que la implementació de l'aplicació mòbil ha estat ben acollida pels treballadors i anima a fer-la servir, ja que «mentre no tinguem un sistema similar per a tota la ciutadania, és interessant poder implementar aquest tipus de tecnologia en col·lectius concrets com les empreses. La protecció del nostre equip, fins ara, l'havíem basat en la disciplina individual respecte a un conjunt de mesures que hem adoptat, i l'aplicació ens permet anar més enllà».

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció de les TIC amb l'activitat humana, amb un focus específic en l'ensenyament en línia i la salut digital. Els més de 400 investigadors i 48 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i tres centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), l'eLearn Center (eLC) i l'eHealth Center (eHC).

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu.