La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) col·labora en la difusió d’una enquesta global liderada per la London School of Economics and Political Science (LSE), “The LockedDown”, sobre l’impacte de la pandèmia de la COVID-19 en la salut i el benestar de les persones específicament de la comunitat universitària. La recerca, que es basa en una enquesta de cinc minuts —actualment disponible ja en disset idiomes—, vol aconseguir un retrat global dels efectes de l’emergència sanitària en l’entorn acadèmic.

Entre els aspectes que s’analitzen hi ha les conseqüències que han tingut en l’àmbit educatiu les mesures de confinament aplicades pels diferents països. L’anàlisi es farà específicament sobre el procés educatiu i l’avaluació dels estudis, la cerca de feina i les oportunitats professionals, i la salut i el benestar, explica la professora dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC Eva Rimbau.

La informació servirà per saber de quina manera les mesures per combatre la crisi sanitària han afectat la comunitat universitària a tot el món i quins efectes hi han tingut les accions implementades internacionalment en diferents circumstàncies culturals, socials i econòmiques.

L’enquesta fa una crida a la participació, sigui quina sigui l’experiència que s’hagi tingut durant el confinament, és a dir, tant si ha representat un aïllament com si s’ha continuat treballant o s’han aturat els estudis, ja que els promotors del projecte pensen que cap situació no ha de quedar invisibilitzada ni ser menystinguda. La iniciativa pretén ajudar la gent a compartir la seva experiència globalment.

Els creadors de l’enquesta consideren que l’experiència de la COVID-19 ha de servir per anar molt més enllà de la prevenció prematura de possibles contagis, que és l’aspecte en què se centren més els governs. Així, doncs, es pretén generar informació útil per a les universitats i els governs. La recopilació de dades ha de servir per preparar-se davant d’una possible segona onada de contagis, així com per planificar una estratègia per sortir de la situació actual.