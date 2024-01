Un estudi internacional d'Open Evidence , una spin-off de la UOC, ha publicat els resultats finals de l'anàlisi que ha dut a terme sobre els efectes de la COVID-19 a Espanya, Itàlia i el Regne Unit. Després d'una primera tanda de resultats, publicada a finals de maig i centrada en la salut mental, l'informe final mostra dades socioeconòmiques, expectatives de futur i capacitats cognitives dels ciutadans. Entre els resultats principals, la recerca revela que un 36 % dels espanyols ha consumit els seus estalvis durant un mes de confinament i que la majoria té por i una visió negativa del futur: el 92 % dels espanyols tem una depressió econòmica, el 63 % espera que l'any 2021 sigui pitjor que el 2020 i, també, un 63 % té por que hi hagi restriccions permanents de drets i llibertats.

L'estudi, basat en la recopilació de diverses dades d'un mateix grup de persones, d'entre 18 i 75 anys, d'Espanya, Itàlia i el Regne Unit, ha dut a terme tres onades consecutives d'enquestes. Per obtenir la resposta de les mateixes 1.000 persones de cada país en cada enquesta, els investigadors van incloure en la primera enquesta (del 24 d'abril a l'1 de maig) una mostra de 3.524 persones a Espanya, 3.545 a Itàlia i 3.541 al Regne Unit. La segona enquesta (de l'1 al 12 de maig) va tenir una mostra de 1.663 persones a Espanyal, 1.659 a Itàlia i 1.599 al Regne Unit. I la tercera (del 9 al 20 de maig), 1.023 persones a Espanya, 1.039 a Itàlia i 1.148 al Regne Unit. Ara es publiquen els resultats de les dues darreres onades d'enquestes, juntament amb els de la primera, que ja es van publicar.

Les dades de l'estudi recollides en la tercera onada revelen que la pandèmia altera el comportament de la població. En l'àmbit socioeconòmic, un 36 % dels espanyols ha consumit els seus estalvis durant un mes de confinament; a més, el 41 % ha disminuït el consum de productes culturals i el 58 % ha reduït l'activitat de networking, clau per a la seva carrera i les seves oportunitats laborals futures. En altres àmbits, un 23 % dels enquestats ha informat que té un comportament de més risc, com ara sexe sense protecció, menys adherència a tractaments mèdics o consum excessiu d'alcohol i menjar, i que fa una vida menys saludable.

A més, el cofundador d'Open Evidence i professor dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicacio de la UOC Francisco Lupiáñez afegeix que, mentre que el discurs dominant deia que la COVID-19 no feia distincions socials, la nostra societat desigual ha fet que algunes persones paguin un preu més alt que altres. «Les dones, en particular, han pagat més, perquè han fet una part aclaparadora de la feina no remunerada. Altres grups vulnerables són les persones que viuen en espais limitats o que tenien uns estalvis limitats», assenyala.