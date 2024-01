La crisi de la COVID-19 deixa el sector aeri amb turbulències fins al 2024

La pandèmia del coronavirus ha buidat de cop els aeroports —fins fa poc atapeïts— i ha deixat enlaire els plans de negoci de tot el sector aeri i a terra i buides la gran majoria de les aeronaus. Segons explica el professor i investigador dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC Pere Suau Sánchez, poden passar anys fins que es tornin a veure aeroports com el Prat amb unes anades i vingudes de viatgers semblants a les que hi havia fins fa tot just pocs mesos. Controls sanitaris als aeroports, menys freqüències de vols, distàncies més curtes, marques que desapareixen i altres que agafen volada... Aquestes són algunes de les conclusions que analitza l'investigador de la UOC en l'estudi «An early assessment of the impact of COVID-19 on air transport: Just another crisis or the end of aviation as we know it?» , publicat al Journal of Transport Geography, i en el qual hi han col·laborat la Universitat d'Edimburg i la Universitat de Cranfield.

Tot i que la desescalada ja arriba a un ventall ampli de sectors de l'economia, l'aeri és una excepció. Aquest estiu no es repetiran les imatges de maletes plenes rodant pels aeroports a la recerca de vacances. La COVID-19 deixarà la indústria de l'aire amb turbulències durant uns quants anys i «el sector no preveu que es recuperin els nivells de trànsit de l'any 2019 fins al 2023 o el 2024», explica Suau Sánchez. La pandèmia actual ha provocat una crisi sense precedents en el sector aeri. Abans del coronavirus, un dels sotracs més importants que va haver d'afrontar el sector aeri per raons sanitàries va ser la crisi de la SARS, el 2003, que va fer caure el 35 % dels passatgers a l'Àsia i al Pacífic. Al principi de la crisi de la COVID-19, la caiguda d'ingressos va ser del 98 %.

El virus ha buidat els aeroports i les ofertes a preu de saldo poden ser una de les estratègies que poden fer servir les línies aèries per tornar-los a omplir. «Històricament, després de les crisis, les companyies aèries han intentat estimular la demanda amb preus més baixos. Ara per ara, sembla que també podria ser així, tot i que hi podria haver costos addicionals relacionats amb la seguretat sanitària als aeroports», afirma l'investigador de la UOC. Les companyies hauran d'ajustar les seves estructures per tal de viure durant els pròxims anys amb uns volums de passatgers molt inferiors als que hi havia abans de la crisi, tot i que això no es traduirà en un encariment dels bitllets per al consumidor. «En rutes concretes que passin a tenir menys competidors durant la recuperació, també podria ser que els preus s'apugessin, però globalment es creu que els preus es mantindran o s'abaixaran lleugerament», explica Suau Sánchez.

No tots els models de línia aèria ni tots els mercats patiran de la mateixa manera els efectes d'aquesta crisi, segons setze executius de diferents línies aèries especialitzades en diferents models i mercats entrevistats per l'investigador de la UOC. Les línies aèries hauran d'adaptar els models de negoci a uns ritmes i unes freqüències de viatge més baixos, i les firmes especialitzades en el baix cost es recuperaran més ràpidament que les que ofereixen un ventall més ampli de serveis.

Com en tota crisi, alguns dels noms que fins fa poc apareixien en el panell d'arribades i sortides dels aeroports ja no hi seran. Algunes de les que han aturat l'activitat són, per exemple, Flybe (Regne Unit), Air Italy (Itàlia) i Virgin Australia (Austràlia). De la mateixa manera, però, en sorgiran d'altres. Les que estan especialitzades en els recorreguts regionals poden ser algunes de les companyies que recuperin més ràpidament l'activitat. En aquest sentit, les ajudes públiques que disposin els estats marcaran part de la competició per tal de recuperar el mercat. «Una de les preocupacions més grans del sector en relació amb les ajudes és la distorsió del mercat del transport aeri, ja que les companyies no competirien en igualtat de condicions», alerta Suau Sánchez. Estats com Alemanya, França, Itàlia o Noruega ja han sortit al rescat de les seves línies aèries principals. Aquests rescats poden ajudar les companyies a oferir preus més baixos i que puguin recuperar quota de mercat, tot i que poden implicar un cost a llarg termini una vegada s'hagin de tornar, segons considera l'investigador de la UOC.