La UOC s'uneix a la xarxa UnInPública per la innovació social

Donar a conèixer, reflexionar i proposar maneres en què les universitats poden contribuir a la innovació pública per als reptes globals que es plantegen a la societat, com el canvi climàtic o la crisi sanitària, és l'objectiu de la xarxa iberoamericana d'Universitats per la Innovació Pública, UnInPública. La UOC, compromesa amb el poder transformador i el rol que poden exercir les universitats per assolir els desafiaments globals, s'ha adherit a aquesta iniciativa, que lidera el Medialab de la Universitat de Granada amb la col·laboració de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) i en la qual participen 43 universitats i centres de recerca de 12 països iberoamericans.

"La situació de contingència actual ha intensificat la urgència per abordar una sèrie de reptes que ja apuntava l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides", explica Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació. "En aquest context és indispensable teixir aliances entre universitats, institucions de govern i societat civil per trobar les solucions adients a cada context i cada àmbit."